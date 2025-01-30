Метро на Виноградар — в скільки обійшлося будівництво

Будівництво метро на Виноградар. Фото: КМДА

Бюджет Києва у 2024 році був орієнтований на розвиток громадського транспорту та забезпечення безперебійної роботи важливих міських об'єктів. Так, найдорожчою закупівлею для столиці за минулий рік стало відновлення будівництва метро на Виноградар.

Про це повідомляє Life Kyiv.

Читайте також:

Найдорожча закупівля з бюджету Києва у 2024 році

Зазначається, що найдорожчою закупівлею з бюджету Києва у 2024 році стала угода на відновлення будівництва метро на Виноградар. На це витратили 13,78 млрд грн. Будівництво було припинено наприкінці 2023 року, тому, коли його відновили, це стало важливою подією для міста.

Як повідомляли у КМДА, в рамках цієї угоди планується спорудження станцій "Мостицька" та "Проспект Правди", а також прокладка перегонів між ними.

Крім того, у столичному бюджеті виділили 10 млн євро для закупівлі стійок для електроживлення, якщо не буде світла на станціях метро.

Зазначимо, що депутати Київради на 2024 рік ухвалили бюджет у розмірі 85,3 млрд грн.

Нагадаємо, у Києві почнуть проєктувати нову гілку метро. Вона проходитиме через Подільський мостовий перехід.

Також ми писали, що КП "Київський метрополітен" хоче закупити пружини для вагонів метро майже за 2 млн грн. Закупівлю мають здійснити до кінця жовтня 2025 року