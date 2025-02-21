Нове розслідування про посадовців метро Києва випустило Bihus

Ексдиректор Київського метрополітену Віктор Брагінський. Фото: Інформатор

Bihus.info оприлюднили нове розслідування про сумнівні "заробітки" топпосадовців Київського метрополітену. Багато хто "забув" про свої статки, нерухомість чи інше майно.

Відео розслідування опублікували на каналі Bihus.Info в YouTube у п'ятницю, 21 лютого.

Читайте також:

"Забуті" доходи посадовців київського метро

Рік тому Bihus.info вже публікувало гучне розслідування про статки прихованої родини директора Київського метрополітену. Тепер журналісти дізнались і про інших посадовців. Зокрема, виявилося, що ексзаступник Віктора Брагінського Дмитро Пеклун живе в будинку в Козині, але "забув" вказати про це в документах.

У 2020 році дружина Пеклуна придбала земельну ділянку в Козині всього за 322 200 тис. грн. Там був й недобудований будинок, але в декларації Пеклун про це не згадав. Теща посадовця також, схоже, ледь не мільйонерка. На неї зареєстрований автомобіль Mercedes-Benz EQS 450, який може коштувати до 5 млн грн. Щоправда, їздить на ньому сам Пеклун.

У розслідуванні також згадано про колишнього фінансового директора метрополітену Олексія Хаймьонова. Він вказав у декларації наявність і квартири, і гаража, але зазначив, що це йому нібито "подарували" родичі. Хаймьонов також має маєток в Гореничах на майже 200 кв.м, але в декларації вказано інформацію лише про дві невеликі ділянки та одну недобудову.

Журналісти Bihus.info знайшли розбіжності й у статках головного юриста Володимира Бабенка. Він зареєстрував нерухомість на дружину та доньку, а потім просто не вказав наявність сім'ї у декларації. Натомість посадовець заявив, що нібито розлучений зі своєю дружиною, хоча й святкував з нею річницю шлюбу.

Нагадаємо, у березні 2024 року журналісти Bihus.Info оприлюднили велике розслідування щодо директора Київського метрополітену Віктора Брагінського. Після цього мер Києва Віталій Кличко заявив про наміри звільнити посадовця. Пізніше стало відомо, що Брагінський незаконно виїхав з України.

Разом з тим, колишнього керівника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського оголошено у розшук. Підозрюють, що його службова недбалість призвела до значних збитків у міському бюджеті та серйозних проблем у роботі метрополітену.