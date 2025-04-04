Скандальные закупки в Киеве - миллиарды на метро, барабаны в укрытиях и завышенные цены на ремонты

Метростроевцы работают на объекте. Фото: Аutostrada

В Киеве не утихают коррупционные скандалы вокруг госзакупок. Только за последние пять лет Госаудитслужба выявила нарушений на 444,5 млн грн.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Ирина Доля в эфире "Київського часу".

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Одним из последних скандалов стала закупка для укрытий Днепровского района: кожаные барабаны приобрели за 9000 грн, а молоточки - почти за 700 тысяч.

Еще большие суммы направлены на строительство метро на Виноградарь, где проект стоимостью 14 миллиардов гривен должен был завершиться еще в 2021 году. Бывший подрядчик, "Киевметрострой", не выполнил обязательств, разместив средства на депозитах. Сейчас продолжаются судебные разбирательства, а запуск метро отложен до 2027 года без определенных гарантий.

Также продолжаются сомнительные ремонты Бортнической станции аэрации. Подрядчик без конкуренции получил контракт на 563 млн грн, а на материалах могли переплатить 33 млн грн. Кроме этого, в больнице скорой помощи подрядчик завышал цены в 1,5-2 раза

Ранее Bihus.info обнародовали новое расследование о сомнительных "заработках" топ-чиновников Киевского метрополитена.

Также мы писали, что в 2024 году самой дорогой закупкой для столицы стало возобновление строительства метро на Виноградарь.