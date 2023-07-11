Батьків, які примушували дітей до створення дитячої порнографії, засудили на 15 років вʼязниці

Батьків, які примушували дітей до створення дитячої порнографії, засудили на 15 років. Фото: Київська міська прокуратура

Деснянська окружна прокуратура Києва довела в суді вину матері та її співмешканця у виготовленні, розповсюдженні та примушуванні власних малолітніх дітей до участі у створенні дитячої порнографії. Також їх звинувачують у вчиненні відносно дітей насильницьких дій сексуального характеру та розбещення (ч. 4 ст. 301-1, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156 КК України).

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Матір із співмешканцем примушували дітей до порнографії

За даними слідства, жінка та її співмешканець мали на утриманні двох малолітніх дітей — 13-річного хлопчика та 12-річну дівчинку. Подружжя застосовувало відносно них насильство та примушували до участі у створення дитячої порнографії.

Відзняті матеріали обвинувачені розповсюджували через всесвітню мережу Інтернет.

"Під час виготовлення дитячої порнографії матір та її співмешканець вчиняли відносно дітей насильницькі дії сексуального характеру та розбещували їх. Вказані протиправні дії тривали протягом одного року і лише за втручання правоохоронців були припинені", — кажуть слідчі.

Покарання негідникам

Кривдників дітей засуджено до 15 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з доступом до інформаційно-телекомунікаційних систем на 3 роки.

"Крім того, за рішенням суду відомості щодо вказаних осіб внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. Наразі діти перебувають з законним представником (бабусею)", — заявили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше ми писали, у Києві Печерська окружна прокуратура повідомила про підозру п’ятьом учасникам злочинної групи. Чоловіки видавали себе за поліцейських здійснювали розбійні напади, а також вчиняли інші тяжкі та особливо тяжкі злочини (ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч. 4 ст. 187 КК України).