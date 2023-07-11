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Родителей, которые принуждали детей к созданию детской порнографии, приговорили к 15 годам тюрьмы

11 июля 2023 17:00
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Родителей, которые принуждали детей к созданию детской порнографии, приговорили к 15 годам тюрьмы
Родителей, принуждавших детей к созданию детской порнографии, приговорили к 15 годам. Фото: Киевская городская прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Деснянская окружная прокуратура Киева доказала в суде вину матери и ее сожителя в изготовлении, распространении и принуждении собственных малолетних детей к участию в создании детской порнографии. Также их обвиняют в совершении в отношении детей насильственных действий сексуального характера и развращения (ч. 4 ст. 301-1, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура .

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Мать с сожителем принуждали детей к порнографии

По данным следствия, женщина и ее сожитель содержали двоих малолетних детей — 13-летнего мальчика и 12-летнюю девочку. Супруги применяли в отношении них насилие и принуждали к участию в создании детской порнографии.

Снятые материалы обвиняемые распространяли через всемирную сеть Интернет.

"При изготовлении детской порнографии мать и ее сожитель совершали в отношении детей насильственные действия сексуального характера и развращали их. Указанные противоправные действия продолжались в течение одного года и только при вмешательстве правоохранителей были прекращены", — говорят следователи.

Наказание негодяям

Обидчики детей приговорены к 15 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к информационно-телекоммуникационным системам на 3 года.

"Кроме того, по решению суда сведения по указанным лицам внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица. В настоящее время дети находятся с законным представителем (бабушкой)", — заявили в прокуратуре.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве Печерская окружная прокуратура сообщила о подозрении пяти участникам преступной группы. Мужчины выдавали себя за полицейских совершали разбойные нападения, а также совершали другие тяжкие и особо тяжкие преступления (ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч. 4 ст.187 УК Украины).

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