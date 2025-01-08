Ексчиновнику Київпастрансу оголосили підозру у заволодінні коштами

Гуртожиток "Київпастрансу". Фото: Київська міська прокуратура

У Києві повідомили про підозру колишньому начальнику Дирекції по будівництву та утриманню об’єктів транспорту та допоміжної інфраструктури КП "Київпастранс". Йому інкримінують заволодіння коштами на ремонті гуртожитку.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у середу, 8 січня.

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Крадіжка коштів на ремонті гуртожитку

Так, у червні 2022 року "Київпастранс" та підрядна організація уклали договір на виконання будівельних робіт з капітального ремонту гуртожитку підприємства.

Тоді ексначальник дирекції з будівництва вступив у змову з директором організації: він підписав акти приймання робіт, хоча роботи не були виконані в повному обсязі, а вартість завищена.

Гуртожиток "Київпастрансу". Фото: Київська міська прокуратура

Внаслідок цього столичному бюджету було завдано збитків на понад 1,8 мільйона гривень. Прокуратура повідомила ексначальнику дирекції КП "Київпастранс" у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, у Києві керівник управління освіти Святошинської районної держадміністрації завдав збитків на ремонті шкільної вентиляції. Йдеться про суму у розмірі понад 600 тисяч гривень.

Також правоохоронці викрили злочинну схему у КМДА, завдяки якій було привласнено понад 6 мільйонів гривень. Затримано посадовця комунальної організації "Київмедспецтранс" і чотирьох його спільників.