Подозрение в растрате 8 млн грн — двое чиновников Киевпастранс оказались под следствием

Автобус "Киевпастранс". Фото: facebook/Kyivpastrans

Детективы Бюро экономической безопасности в Киеве сообщили о подозрение двум должностным лицам "Киевпастранс". Злоупотребляя своими обязанностями, они, по версиям следствия, разворовали 8 млн грн из городского бюджета.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ в среду, 15 января.

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Подозрение должностным лицам "Киевпастранс"

Правоохранители выяснили, что директор по производству и начальник отдела "Киевпастранс" злоупотребляли своими служебными полномочиями при проведении закупок. Так, в 2022 году они заключили прямые договоры на поставку шин для предприятия в интересах двух частных компаний. Указанные договоры предусматривали поставку шин по ценам, которые значительно превышали рыночные.

"Это привело к незаконному завладению бюджетными средствами. Общая сумма нанесенного бюджету ущерба составляет 8 млн грн", — говорится в сообщении.

Сейчас должностным лицам сообщили о подозрении в завладении государственными средствами в особо крупных размерах. Сейчас принимаются меры по избранию подозреваемым меры пресечения.

Скриншот сообщения БЭБ

Напомним, недавно мы писали, что в Киеве предприниматели разворовали 1,4 млн грн во время ремонта зданий КП "Киевгорсвет".

Кроме того, экс-чиновника Киевпастранса подозревают в завладении 1,8 млн грн во время ремонта общежития.