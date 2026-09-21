Бензин і дизель у Києві: сьогоднішні актуальні ціни на АЗС

Ціни на пальне на АЗС ОККО. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Ціни на пальне на перевірених столичних АЗС поки не перевищили позначку 100 грн за літр. Найдорожче пальне серед перевірених пропозицій продають по 99,90 грн/л. Актуальні ціни на пальне.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Актуальні ціни на пальне в Києві

На АЗС UPG ціни залишилися на рівні вихідних. Бензин А-95 коштує 89,90 грн/л, покращений А-95 — 91,90 грн/л.

Літр дизельного пального EURO продають по 97,90 грн. Найдорожча позиція — бензин А-100, його ціна становить 99,90 грн/л.

На "Укрнафті" звичайний бензин А-95 коштує 87,90 грн/л. А-92 можна придбати за 85,90 грн/л. Вартість дизельного пального на заправках мережі становить 97,90 грн/л.

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На АЗС ОККО бензин А-95 Євро продають по 92,90 грн/л, а PULLS 95 — по 95,90 грн/л.

Вартість бензину PULLS 100 становить 99,90 грн/л. За такою ж ціною продають обидва види дизельного пального.

На перевірених київських АЗС жодна з наведених позицій не перевищила у 100 грн за літр.

Ціни на пальне на АЗС UPG. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Ціни на пальне на АЗС UKRNAFTA. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

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