Бензин и дизельное топливо в Киеве: актуальные цены на АЗС на сегодня

Бензин и дизельное топливо в Киеве: актуальные цены на АЗС
Цены на топливо на проверенных столичных АЗС пока не превысили отметку в 100 грн за литр. Самое дорогое топливо среди проверенных предложений продается по цене 99,90 грн/л. Актуальные цены на топливо.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.
Актуальные цены на топливо в Киеве
На АЗС UPG цены остались на уровне выходных. Бензин А-95 стоит 89,90 грн/л, улучшенный А-95 — 91,90 грн/л.
Литр дизельного топлива EURO продается по цене 97,90 грн. Самая дорогая позиция — бензин А-100, его цена составляет 99,90 грн/л.
На "Укрнафте" обычный бензин А-95 стоит 87,90 грн/л. А-92 можно приобрести за 85,90 грн/л. Стоимость дизельного топлива на заправках сети составляет 97,90 грн/л.
На АЗС ОККО бензин А-95 Евро продают по 92,90 грн/л, а PULLS 95 — по 95,90 грн/л.
Стоимость бензина PULLS 100 составляет 99,90 грн/л. По такой же цене продаются оба вида дизельного топлива.
На проверенных киевских АЗС ни одна из приведенных позиций не превысила 100 грн за литр.
Последние новости Киевской области
Мы писали, что заместитель директора Ассоциации энергетических ресурсов эксклюзивно для Новини.LIVE сообщил, что стабильность прохождения отопительного сезона в Киеве в значительной степени зависит от газовой инфраструктуры, созданной еще в советское время. В то же время жители многоэтажек, расположенных выше десятого этажа, могут столкнуться с дополнительными рисками во время отопительного сезона.
Новини.LIVE писали, что вблизи Мотыжина в Киевской области грибники во время прогулки по лесу обнаружили ручные гранаты, прикрепленные к деревьям. Власти подчеркивают, что на территориях, где ранее велись боевые действия или находились российские военные, до сих пор могут оставаться опасные остатки войны, представляющие угрозу для гражданского населения.