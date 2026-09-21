Бензин и дизельное топливо в Киеве: актуальные цены на АЗС на сегодня

Цены на топливо на АЗС ОККО. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Цены на топливо на проверенных столичных АЗС пока не превысили отметку в 100 грн за литр. Самое дорогое топливо среди проверенных предложений продается по цене 99,90 грн/л. Актуальные цены на топливо.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.

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Актуальные цены на топливо в Киеве

На АЗС UPG цены остались на уровне выходных. Бензин А-95 стоит 89,90 грн/л, улучшенный А-95 — 91,90 грн/л.

Литр дизельного топлива EURO продается по цене 97,90 грн. Самая дорогая позиция — бензин А-100, его цена составляет 99,90 грн/л.

На "Укрнафте" обычный бензин А-95 стоит 87,90 грн/л. А-92 можно приобрести за 85,90 грн/л. Стоимость дизельного топлива на заправках сети составляет 97,90 грн/л.

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На АЗС ОККО бензин А-95 Евро продают по 92,90 грн/л, а PULLS 95 — по 95,90 грн/л.

Стоимость бензина PULLS 100 составляет 99,90 грн/л. По такой же цене продаются оба вида дизельного топлива.

На проверенных киевских АЗС ни одна из приведенных позиций не превысила 100 грн за литр.

Цены на топливо на АЗС UPG. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Цены на топливо на АЗС UKRNAFTA. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

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