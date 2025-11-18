У Києві зупинятимуть рух із правого на лівий берег під час тривог
У Києві під час оголошення повітряної тривоги змінюватиметься організація руху через Південний міст. Автомобілям та громадському транспорту тимчасово обмежать проїзд із правого на лівий берег.
Про це повідомляє КМДА у Telegram у вівторок, 18 листопада.
У Києві обмежать рух під час повітряних тривог
Через нові правила дві автобусні лінії — №22 та №91 — курсуватимуть у напрямку лівого берега за зміненими схемами. У КМДА пояснили: громадський транспорт працюватиме за двома алгоритмами, і конкретний маршрут залежатиме від того, де саме перебуватиме автобус у момент оголошення тривоги.
Водночас рух автобусів із лівого берега на правий лишатиметься без змін — на нього повітряна тривога не впливатиме.
Містянам нагадують: під час повітряної тривоги слід уважно стежити за номером маршруту, адже він визначатиме схему руху в період обмежень.
