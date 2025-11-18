Відео
Україна
Головна Київ У Києві зупинятимуть рух із правого на лівий берег під час тривог

У Києві зупинятимуть рух із правого на лівий берег під час тривог

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 16:52
Оновлено: 16:52
У Києві обмежать рух під час повітряних тривог
Південний міст Києва. Фото: "Місто Кия"

У Києві під час оголошення повітряної тривоги змінюватиметься організація руху через Південний міст. Автомобілям та громадському транспорту тимчасово обмежать проїзд із правого на лівий берег.

Про це повідомляє КМДА у Telegram у вівторок, 18 листопада.

У Києві зупинятимуть рух із правого на лівий берег під час тривог - фото 1
Пост КМДА. Фото: скриншот

У Києві обмежать рух під час повітряних тривог

Через нові правила дві автобусні лінії — №22 та №91 — курсуватимуть у напрямку лівого берега за зміненими схемами. У КМДА пояснили: громадський транспорт працюватиме за двома алгоритмами, і конкретний маршрут залежатиме від того, де саме перебуватиме автобус у момент оголошення тривоги.

Водночас рух автобусів із лівого берега на правий лишатиметься без змін — на нього повітряна тривога не впливатиме.

Містянам нагадують: під час повітряної тривоги слід уважно стежити за номером маршруту, адже він визначатиме схему руху в період обмежень.

Нагадаємо, журналісти проєкту "Наша справа" дослідили, як у Києві "зливають" мільйони на рихтування аварійних мостів та чому столиці загрожує транспортний колапс. 

Також депутат Київради назвав суму, яку втратили у Кличка замість фінансування ремонту мостів. 

Київ міст повітряна тривога столиця безпекова угода
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
