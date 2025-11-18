Південний міст Києва. Фото: "Місто Кия"

У Києві під час оголошення повітряної тривоги змінюватиметься організація руху через Південний міст. Автомобілям та громадському транспорту тимчасово обмежать проїзд із правого на лівий берег.

Про це повідомляє КМДА у Telegram у вівторок, 18 листопада.

Пост КМДА. Фото: скриншот

У Києві обмежать рух під час повітряних тривог

Через нові правила дві автобусні лінії — №22 та №91 — курсуватимуть у напрямку лівого берега за зміненими схемами. У КМДА пояснили: громадський транспорт працюватиме за двома алгоритмами, і конкретний маршрут залежатиме від того, де саме перебуватиме автобус у момент оголошення тривоги.

Водночас рух автобусів із лівого берега на правий лишатиметься без змін — на нього повітряна тривога не впливатиме.

Містянам нагадують: під час повітряної тривоги слід уважно стежити за номером маршруту, адже він визначатиме схему руху в період обмежень.

