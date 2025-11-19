В Киеве два моста находятся в аварийном состоянии - Беспалов

Мост Метро в Киеве. Фото: the-city.kiev.ua

В Киеве из шести автомобильных мостов два находятся в неработоспособном состоянии. Речь идет о мосте Патона и мосте Метро, которые, по словам специалиста, не могут функционировать на полную мощность и считаются аварийными.

Об этом заявил эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов в эфире программы "Київський час".

В Киеве два моста находятся в аварийном состоянии

"Нетрудоспособное состояние означает, что мост не может работать в полную силу, он аварийный. Тем не менее они каждый день работают. И разве чтобы это была проблема только с двумя мостами — это было бы полбеды", — отметил Беспалов.

Он также добавил, что подобные проблемы могут касаться и других транспортных развязок на разных уровнях, а тоннели метрополитена уже давно нуждаются в капитальном ремонте.

По словам эксперта, в целом инженерно-транспортная инфраструктура столицы требует значительных инвестиций.

"Я бы охарактеризовал киевскую инженерно-транспортную инфраструктуру как требующую значительных инвестиций в капитальные ремонты", — подчеркнул Беспалов.

Напомним, что в Киеве во время объявления воздушной тревоги временно будет меняться движение через Южный мост. На это время автомобили и общественный транспорт не смогут пересекать мост с правого на левый берег столицы.

Ранее журналисты проекта "Наша справа" исследовали, как в Киеве "сливают" миллионы на рихтовку аварийных мостов и почему столице грозит транспортный коллапс.