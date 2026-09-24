Погода в Києві та Київській області: прогноз на 25 вересня

Люди на вулицях міста. Фото: Новини.LIVE

У Києві та Київській області 25 вересня очікується переважно спокійна осіння погода без істотних опадів. За прогнозом, в столиці день мине з мінливою хмарністю та помірним вітром, а після прохолодної ночі температура вдень буде комфортнішою.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає Новини.LIVE.

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Погода в Києві 25 вересня

У столиці прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер буде південно-західним, його швидкість становитиме 5–10 м/с.

Уночі температура повітря в Києві становитиме 7–9°С, а вдень підвищиться до 15–17°С.

Прогноз погоди на 25 вересня в Києві. Скриншот: meteoprog

Погода на Київщині

У Київській області також буде мінлива хмарність. Вдень опади малоймовірні, хоча місцями може пройти невеликий дощ.

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Температура повітря вночі становитиме 4–9°С, а вдень — 14–19°С. Південно-західний вітер сягатиме 5–10 м/с.

Температура повітря в Україні 25 вересня. Скриншот: meteopost

Останні новини Києва

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що під Київською міською державною адміністрацією у четвер, 24 вересня, проходив протест через подорожчання проїзду в столиці. Зокрема, люди тримали плакати в руках із написом: "Мер чи мародер". Наразі за проїзд у громадському транспорті киянам доводиться платити 30 гривень.

Також Новини.LIVE писали про те, що Тимчасова слідча комісія Верховної Ради може провести у п’ятницю засідання щодо плану стійкості Києва. За словами народного депутата Олексія Кучеренка, воно відбудеться у закритому режимі. Також комісія розгляне ситуацію з будівництвом тепломережі на Теремках.