Кучеренко: ТСК розгляне ситуацію з тепломережею на Теремках

Олексій Кучеренко. Фото: Олексій Кучеренко/Facebook

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради може провести у п’ятницю засідання щодо плану стійкості Києва. За словами народного депутата Олексія Кучеренка, воно відбудеться у закритому режимі. Також комісія розгляне ситуацію з будівництвом тепломережі на Теремках.

Про майбутнє засідання Кучеренко розповів в ефірі "Київського часу".

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ТСК може розглянути ситуацію на Теремках

За словами депутата, під час засідання комісія планує обговорити ситуацію на Теремках та перевірити документи на будівництво.

"Ми там будемо в закритому режимі, її очолює Забуранна. Ми будемо розбиратися саме в тому числі з цим кейсом. І будемо дивитися офіційні документи, що там порушено, а що не порушено", — зазначив Кучеренко.

Нардеп заявив, що після будівництва теплотраси 55 тисяч населення та 250 багатоквартирних будинків зможуть протягом місяця-півтора мати резервне живлення тепла.

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За його словами у Києві дуже важко провести тепло між районами, тому було запропоноване альтернативне рішення. Зокрема, йдеться про звуження смуги робіт із 20 до 10 метрів. Водночас у такому разі можуть постраждати близько десяти дерев.

"На терезах ваги два питання. Там 55 тисяч киян і резервне тепло, яке у випадку атаки дасть їм можливість з котельні заживитися. З іншого боку, десяток дерев, благоустрій і так далі", — сказав народний депутат.

Що відомо про протести на Теремках

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що під КМДА у Києві пройшла акція через ситуацію з будівництвом теплотраси на Теремках. Мітингувальники говорили про вирубку дерев, дії "Муніципальної охорони" під час попередніх сутичок та вимагали змінити підхід до проведення робіт.

Також Новини.LIVE писав, що 21 вересня на Теремках відновили роботи з прокладання резервної теплотраси. Ділянку зеленої зони обнесли парканом, а периметр оточили правоохоронці. Міська влада заявляла, що мережа має стати резервним джерелом тепла для майже 200 будинків Голосіївського району.