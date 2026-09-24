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Головна Київ Мер чи мародер: кияни протестують через подорожчання проїзду

Мер чи мародер: кияни протестують через подорожчання проїзду

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24 вересня 2026 12:41
Репортаж
Під КМДА протестують через тариф 30 грн: чого вимагають кияни
Протест під КМДА. Фото: кадр з відео

Під Київською міською державною адміністрацією у четвер, 24 вересня, протест через подорожчання проїзду в столиці. Зокрема, люди тримають плакати в руках із написом: "Мер чи мародер". Наразі за проїзд у громадському транспорті киянам доводиться платити 30 гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Протест під КМДА

Протестувальники виступають проти підвищення вартості проїзду до 30 грн і закликають повернути попередню ціну у розмірі 8 грн. Також учасники акції наполягають, щоб депутати винесли питання тарифу на розгляд під час сесійного засідання.

Протест в Києві 24 вересня
Протест під КМДА. Фото: Новини.LIVE

Крім того, протестувальники критикують надмірну кількість реклами у метро та іншому громадському транспорті, а також якість послуг, яка не відповідає ціні.

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Киянка з плакатом. Фото: Новини.LIVE

На думку учасників мітингу, проблеми столиці накопичувалися протягом тривалого часу.

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Протест під КМДА 24 вересня
Протест біля КМДА. Фото: Новини.LIVE

Серед причин, які вони називають, є діяльність мера Києва Віталія Кличка та його команди.

Київ — останні новини

Як писали Новини.LIVE, нардеп Олексій Кучеренко повідомив, що 25 вересня ТСК ВРУ може зібратися на засідання, присвячене плану забезпечення стійкості Києва. Зустріч планують провести за зачиненими дверима. Крім того, очікується розгляд ситуації з будівництвом тепломережі на Теремках.

А співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко повідомив, що у столиці немає достатнього кадрового резерву водіїв, який можна було б оперативно залучити у разі транспортних збоїв. Водночас у столиці є достатня кількість рухомого складу.

Київ протести КМДА проїзд громадський транспорт
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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