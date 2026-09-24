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Главная Киев Без дождей, но прохладно: какая завтра будет погода в Киеве

Без дождей, но прохладно: какая завтра будет погода в Киеве

Ua ru
24 сентября 2026 17:09
Погода в Киеве и Киевской области: прогноз на 25 сентября
Люди на улицах города. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области 25 сентября ожидается преимущественно спокойная осенняя погода без значительных осадков. По прогнозу, в столице день пройдет при переменной облачности и умеренном ветре, а после прохладной ночи дневная температура станет более комфортной.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает Новини.LIVE.

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Погода в Киеве 25 сентября

В столице прогнозируют переменную облачность без значительных осадков. Ветер будет юго-западным, его скорость составит 5–10 м/с.

Ночью температура воздуха в Киеве составит 7–9 °С, а днем повысится до 15–17 °С.

Прогноз погоди в Києві 25 вересня
Прогноз погоды на 25 сентября в Киеве. Скриншот: meteoprog

Погода в Киевской области

В Киевской области также будет переменная облачность. Днем осадки маловероятны, хотя местами может пройти небольшой дождь.

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Температура воздуха ночью составит 4–9 °С, а днем — 14–19 °С. Юго-западный ветер будет достигать 5–10 м/с.

Прогноз температури повітря на 25 вересня в Україні
Температура воздуха в Украине 25 сентября. Скриншот: meteopost

Последние новости Киева

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что под Киевской городской государственной администрацией в четверг, 24 сентября, проходил протест из-за подорожания проезда в столице. В частности, люди держали в руках плакаты с надписью: "Мэр или мародер". Сейчас за проезд в общественном транспорте киевлянам приходится платить 30 гривен.

Также Новини.LIVE писали о том, что Временная следственная комиссия Верховной Рады может провести в пятницу заседание по плану устойчивого развития Киева. По словам народного депутата Алексея Кучеренко, оно состоится в закрытом режиме. Кроме того, комиссия рассмотрит ситуацию со строительством теплосети на Теремках.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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