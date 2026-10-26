Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Без дощів та до + 14 °С: погода у Києві на завтра

Без дощів та до + 14 °С: погода у Києві на завтра

Ua ru
26 жовтня 2026 16:20
Погода у Києві 27 жовтня: без дощів та тепло Новини.LIVE
Люди гуляють містом восени. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві та області 27 жовтня істотних опадів не прогнозують. Очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень повітря прогріється до +15 °С в області та до +14 °С у столиці.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Реклама

Якою буде погода у Києві та області 27 жовтня

У вівторок, 27 жовтня, на Київщині та в столиці переважатиме хмарна погода, однак місцями з'являтимуться прояснення. За прогнозом синоптиків, істотних опадів упродовж доби не очікується.

Вітер дутиме з північно-східного напрямку, його швидкість становитиме 5–10 м/с.

У Київській області вночі температура повітря коливатиметься від +5 до +10 °С. У денні години стовпчики термометрів показуватимуть +10…+15 °С.

Читайте також:

У Києві ніч буде дещо теплішою: температура становитиме +8…+10 °С. Удень повітря в столиці прогріється до +12…+14 °С.

null
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Новини Києва

Новини.LIVE інформували, що 26 жовтня 2026 року у Києві ціни на преміальний дизель на АЗС майже сягнули 110 грн за літр. Найдорожче пальне такого типу коштує 109,90 грн на WOG та 109 грн на SOCAR. Бензин А-95 у столичних мережах продають за ціною від 87,90 до 97,90 грн за літр.

Новини.LIVE писали, що у Києві планують запустити понад 1,5 ГВт додаткової теплової генерації, зокрема завдяки резервним котельням. Завершити будівництво окремих об’єктів і підготувати їх до роботи розраховують орієнтовно за два місяці. Нові потужності мають посилити теплопостачання столиці під час опалювального сезону.

погода Київ Укргідрометцентр осінь прогноз погоди погода в Україні погода в Києві
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації