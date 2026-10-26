Люди гуляють містом восени. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві та області 27 жовтня істотних опадів не прогнозують. Очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень повітря прогріється до +15 °С в області та до +14 °С у столиці.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Якою буде погода у Києві та області 27 жовтня

У вівторок, 27 жовтня, на Київщині та в столиці переважатиме хмарна погода, однак місцями з'являтимуться прояснення. За прогнозом синоптиків, істотних опадів упродовж доби не очікується.

Вітер дутиме з північно-східного напрямку, його швидкість становитиме 5–10 м/с.

У Київській області вночі температура повітря коливатиметься від +5 до +10 °С. У денні години стовпчики термометрів показуватимуть +10…+15 °С.

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У Києві ніч буде дещо теплішою: температура становитиме +8…+10 °С. Удень повітря в столиці прогріється до +12…+14 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Новини Києва

Новини.LIVE інформували, що 26 жовтня 2026 року у Києві ціни на преміальний дизель на АЗС майже сягнули 110 грн за літр. Найдорожче пальне такого типу коштує 109,90 грн на WOG та 109 грн на SOCAR. Бензин А-95 у столичних мережах продають за ціною від 87,90 до 97,90 грн за літр.

Новини.LIVE писали, що у Києві планують запустити понад 1,5 ГВт додаткової теплової генерації, зокрема завдяки резервним котельням. Завершити будівництво окремих об’єктів і підготувати їх до роботи розраховують орієнтовно за два місяці. Нові потужності мають посилити теплопостачання столиці під час опалювального сезону.