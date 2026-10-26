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Главная Киев Без дождей и до +14 °С: погода в Киеве на завтра

Без дождей и до +14 °С: погода в Киеве на завтра

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26 октября 2026 16:20
Погода в Киеве 27 октября: без дождей и тепло Новини.LIVE
Осенью люди гуляют по городу. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве и области 27 октября существенных осадков не прогнозируется. Ожидается облачная погода с прояснениями. Днем температура воздуха достигнет +15 °С в области и +14 °С в столице.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какая будет погода в Киеве и области 27 октября

Во вторник, 27 октября, в Киевской области и в столице будет преобладать облачная погода, однако местами будут появляться прояснения. По прогнозу синоптиков, значительных осадков в течение суток не ожидается.

Ветер будет дуть с северо-востока, его скорость составит 5–10 м/с.

В Киевской области ночью температура воздуха будет колебаться от +5 до +10 °С. Днем столбики термометров будут показывать +10…+15 °С.

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В Киеве ночь будет несколько теплее: температура составит +8…+10 °С. Днем воздух в столице прогреется до +12…+14 °С.

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Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что 26 октября 2026 года в Киеве цены на премиальный дизель на АЗС почти достигли 110 грн за литр. Самое дорогое топливо этого типа стоит 109,90 грн на WOG и 109 грн на SOCAR. Бензин А-95 в столичных сетях продают по цене от 87,90 до 97,90 грн за литр.

Новини.LIVE писали, что в Киеве планируют запустить более 1,5 ГВт дополнительной тепловой генерации, в частности благодаря резервным котельным. Завершить строительство отдельных объектов и подготовить их к работе рассчитывают примерно через два месяца. Новые мощности должны усилить теплоснабжение столицы в течение отопительного сезона.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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