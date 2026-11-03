Без світла понад 16 годин: графіки відключень для Київщини на завтра
Графіки відключення світла у Київській області діятимуть завтра, 4 листопада. Заходи обмежень запроваджуватимуть для всіх 12 черг. У деяких споживачів світла загалом не буде понад 16 годин.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Новини.LIVE.
Графіки відключення світла в Київській області 4 листопада
Стабілізаційні відключення світла на Київщині завтра, 4 листопада, будуть такі:
- 1.1 черга — світла не буде з 03:00 до 10:30, з 13:30 до 21:00;
- 1.2 — з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 21:00;
- 2.1 — з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 21:00;
- 2.2 — з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 21:00;
- 3.1 — з 06:30 до 14:00, з 17:00 до 24:00;
- 3.2 — з 06:30 до 14:00, з 17:00 до 22:00;
- 4.1 — з 00:00 до 03:30, з 08:00 до 14:00, з 17:00 до 24:00;
- 4.2 — з 06:30 до 14:00, з 17:00 до 24:00;
- 5.1 — з 00:00 до 03:30, з 10:00 до 17:30, з 20:30 до 24:00;
- 5.2 — з 00:00 до 07:00, з 10:00 до 17:30, з 20:30 до 24:00;
- 6.1 — з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 07:00, з 10:00 до 17:30, з 20:30 до 24:00;
- 6.2 — з 00:00 до 03:30, 0 06:00 до 07:00, з 10:00 до 17:30, з 20:30 до 24:00.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка, у столиці надзвичайно складна ситуація зі світлом. У місті діють екстрені відключення та є перебої з водопостачанням.
Раніше голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов заявив, що в Києві частина житлових будинків залишається без електропостачання вже 37 годин.