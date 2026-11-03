Ремонт мереж. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла у Київській області діятимуть завтра, 4 листопада. Заходи обмежень запроваджуватимуть для всіх 12 черг. У деяких споживачів світла загалом не буде понад 16 годин.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Новини.LIVE.

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Графіки відключення світла в Київській області 4 листопада

Стабілізаційні відключення світла на Київщині завтра, 4 листопада, будуть такі:

1.1 черга — світла не буде з 03:00 до 10:30, з 13:30 до 21:00;

1.2 — з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 21:00;

2.1 — з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 21:00;

2.2 — з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 21:00;

3.1 — з 06:30 до 14:00, з 17:00 до 24:00;

3.2 — з 06:30 до 14:00, з 17:00 до 22:00;

4.1 — з 00:00 до 03:30, з 08:00 до 14:00, з 17:00 до 24:00;

4.2 — з 06:30 до 14:00, з 17:00 до 24:00;

5.1 — з 00:00 до 03:30, з 10:00 до 17:30, з 20:30 до 24:00;

5.2 — з 00:00 до 07:00, з 10:00 до 17:30, з 20:30 до 24:00;

6.1 — з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 07:00, з 10:00 до 17:30, з 20:30 до 24:00;

6.2 — з 00:00 до 03:30, 0 06:00 до 07:00, з 10:00 до 17:30, з 20:30 до 24:00.

Стабілізаційні відключення світла в Київській області 4 листопада. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла в Київській області 4 листопада. Фото: ДТЕК

Як писали Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка, у столиці надзвичайно складна ситуація зі світлом. У місті діють екстрені відключення та є перебої з водопостачанням.

Раніше голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов заявив, що в Києві частина житлових будинків залишається без електропостачання вже 37 годин.