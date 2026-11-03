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Головна Київ Кличко: ситуація зі світлом в Києві надзвичайно складна

Кличко: ситуація зі світлом в Києві надзвичайно складна

Ua ru
3 листопада 2026 19:44
Кличко заявив про складну ситуацію в Києві: екстрені відключення світла та перебої з водою facebook.com/Vitaliy.Klychko
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що ситуація з електропостачання у столиці надзвичайно складна. Наразі запроваджено екстрені відключення світла. Крім того, є перебої з водопостачанням.

Про це Віталій Кличко повідомив у соцмережах у вівторок, 3 листопада, передає Новини.LIVE.

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Ситуація зі світлом в Києві

Кличко наголосив, що Росія продовжує руйнувати єдину енергосистему України.

"Пошкоджена й генерація, й передача електрики по всій країні. Також внаслідок атак останніми днями пошкоджені об'єкти київського регіонального енерговузла. Тому "Укренерго" запровадило екстрені відключення електроенергії. Енергетики працюють, щоб повернути світло", — повідомив він.

Через аварійну ситуацію в Києві виникли перебої з подачею води, а також у роботі міського електротранспорту.

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Наразі фахівці "Київводоканалу" роблять все, аби вирівняти напругу в системі та відновити подачу води.

"У місті, в районах, де найгостріша ситуація з відсутністю електроенергії, розгортають пункти обігріву, де мешканці зможуть зарядити телефони, інші пристрої, випити гарячого чаю", — додав Кличко.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на "Київводоканал", внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури через російські обстріли в Києві виникли перебої з водопостачанням. Основні об’єкти водопровідної системи столиці призупинили роботу. 

А експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев зазначав, що столиця не отримує електроенергію від власних теплоелектроцентралей. Після російського обстрілу ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 так і не відновили виробництво.

Віталій Кличко Київ обстріли вода відключення світла світло
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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