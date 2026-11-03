Без света более 16 часов: графики отключений для Киевщины на завтра
Графики отключений электроэнергии в Киевской области будут действовать завтра, 4 ноября. Ограничения будут введены для всех 12 очередей. У некоторых потребителей электроэнергии в общей сложности не будет более 16 часов.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Новини.LIVE.
Графики отключения света в Киевской области 4 ноября
Стабилизационные отключения электроэнергии в Киевской области завтра, 4 ноября, будут следующими:
- 1.1 очередь — электричества не будет с 03:00 до 10:30, с 13:30 до 21:00;
- 1.2 — с 03:00 до 10:30 и с 13:30 до 21:00;
- 2.1 — с 03:00 до 10:30 и с 13:30 до 21:00;
- 2.2 — с 03:00 до 10:30 и с 13:30 до 21:00;
- 3.1 — с 06:30 до 14:00, с 17:00 до 24:00;
- 3.2 — с 06:30 до 14:00, с 17:00 до 22:00;
- 4.1 — с 00:00 до 03:30, с 08:00 до 14:00, с 17:00 до 24:00;
- 4.2 — с 06:30 до 14:00, с 17:00 до 24:00;
- 5.1 — с 00:00 до 03:30, с 10:00 до 17:30, с 20:30 до 24:00;
- 5.2 — с 00:00 до 07:00, с 10:00 до 17:30, с 20:30 до 24:00;
- 6.1 — с 00:00 до 03:30, с 06:00 до 07:00, с 10:00 до 17:30, с 20:30 до 24:00;
- 6.2 — с 00:00 до 03:30, с 06:00 до 07:00, с 10:00 до 17:30, с 20:30 до 24:00.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, в столице чрезвычайно сложная ситуация с электроснабжением. В городе действуют экстренные отключения и наблюдаются перебои с водоснабжением.
Ранее глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов заявил, что в Киеве часть жилых домов остается без электроснабжения уже 37 часов.