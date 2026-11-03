Ремонт сетей. Фото: ДТЭК

Графики отключений электроэнергии в Киевской области будут действовать завтра, 4 ноября. Ограничения будут введены для всех 12 очередей. У некоторых потребителей электроэнергии в общей сложности не будет более 16 часов.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Новини.LIVE.

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Графики отключения света в Киевской области 4 ноября

Стабилизационные отключения электроэнергии в Киевской области завтра, 4 ноября, будут следующими:

1.1 очередь — электричества не будет с 03:00 до 10:30, с 13:30 до 21:00;

1.2 — с 03:00 до 10:30 и с 13:30 до 21:00;

2.1 — с 03:00 до 10:30 и с 13:30 до 21:00;

2.2 — с 03:00 до 10:30 и с 13:30 до 21:00;

3.1 — с 06:30 до 14:00, с 17:00 до 24:00;

3.2 — с 06:30 до 14:00, с 17:00 до 22:00;

4.1 — с 00:00 до 03:30, с 08:00 до 14:00, с 17:00 до 24:00;

4.2 — с 06:30 до 14:00, с 17:00 до 24:00;

5.1 — с 00:00 до 03:30, с 10:00 до 17:30, с 20:30 до 24:00;

5.2 — с 00:00 до 07:00, с 10:00 до 17:30, с 20:30 до 24:00;

6.1 — с 00:00 до 03:30, с 06:00 до 07:00, с 10:00 до 17:30, с 20:30 до 24:00;

6.2 — с 00:00 до 03:30, с 06:00 до 07:00, с 10:00 до 17:30, с 20:30 до 24:00.

Стабилизационные отключения света в Киевской области 4 ноября. Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Киевской области 4 ноября. Фото: ДТЭК

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, в столице чрезвычайно сложная ситуация с электроснабжением. В городе действуют экстренные отключения и наблюдаются перебои с водоснабжением.

Ранее глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов заявил, что в Киеве часть жилых домов остается без электроснабжения уже 37 часов.