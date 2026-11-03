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Главная Киев Без света более 16 часов: графики отключений для Киевщины на завтра

Без света более 16 часов: графики отключений для Киевщины на завтра

Ua ru
3 ноября 2026 23:57
Отключение света в Киевской области 4 ноября: графики для всех 12 очередей ДТЭК
Ремонт сетей. Фото: ДТЭК

Графики отключений электроэнергии в Киевской области будут действовать завтра, 4 ноября. Ограничения будут введены для всех 12 очередей. У некоторых потребителей электроэнергии в общей сложности не будет более 16 часов.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Новини.LIVE.

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Графики отключения света в Киевской области 4 ноября

Стабилизационные отключения электроэнергии в Киевской области завтра, 4 ноября, будут следующими:

  • 1.1 очередь — электричества не будет с 03:00 до 10:30, с 13:30 до 21:00;
  • 1.2 — с 03:00 до 10:30 и с 13:30 до 21:00;
  • 2.1 — с 03:00 до 10:30 и с 13:30 до 21:00;
  • 2.2 — с 03:00 до 10:30 и с 13:30 до 21:00;
  • 3.1 — с 06:30 до 14:00, с 17:00 до 24:00;
  • 3.2 — с 06:30 до 14:00, с 17:00 до 22:00;
  • 4.1 — с 00:00 до 03:30, с 08:00 до 14:00, с 17:00 до 24:00;
  • 4.2 — с 06:30 до 14:00, с 17:00 до 24:00;
  • 5.1 — с 00:00 до 03:30, с 10:00 до 17:30, с 20:30 до 24:00;
  • 5.2 — с 00:00 до 07:00, с 10:00 до 17:30, с 20:30 до 24:00;
  • 6.1 — с 00:00 до 03:30, с 06:00 до 07:00, с 10:00 до 17:30, с 20:30 до 24:00;
  • 6.2 — с 00:00 до 03:30, с 06:00 до 07:00, с 10:00 до 17:30, с 20:30 до 24:00.
Графіки відключень світла в Київській області 4 листопада
Стабилизационные отключения света в Киевской области 4 ноября. Фото: ДТЭК
Графіки відключень світла на Київщині 4 листопада
Графики отключений света в Киевской области 4 ноября. Фото: ДТЭК

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, в столице чрезвычайно сложная ситуация с электроснабжением. В городе действуют экстренные отключения и наблюдаются перебои с водоснабжением.

Ранее глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов заявил, что в Киеве часть жилых домов остается без электроснабжения уже 37 часов.

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Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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