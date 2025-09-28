У Чорнобилі висохло русло каналу річки Уж — що відомо

Русло каналу в заплаві річки Уж в Чорнобилі. Фото: Денис Вишневський

Русло каналу в запливі річки Уж, що знаходиться в Чорнобилі, повністю висохло. Нині русло заросло травою, хоча раніше там була вода.

Про це інформує Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник у Facebook.

Реклама

Читайте також:

У Чорнобилі висохло русло каналу — який вигляд має нині

За інформацією Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника, русло каналу в заплаві річки Уж давно висохло.

Як відомо, русло каналу в заплаві річки Уж, що висохло в Чорнобильській зоні, колись було живим водним потоком. Раніше його води текли спокійною блакитною стрічкою, переливаючись на сонці райдужними відблисками. Нині це сухе русло, поросле травою, з потрісканою землею, нагадує про втрачене водне життя.

У 2018 році внаслідок паводків значні площі лісів були затоплені, зокрема в заплавах річок Прип'ять і Уж. Це призвело до зміни структури природних ландшафтів, де ліси поступово витіснялися чагарниками та луками.

Згідно з математичними моделями фільтрації та міграції між річками Прип'ять і Уж, прогнозується, що забруднена радіонуклідами підземна вода може потрапити в ізольовані залишкові озера колишнього охолоджувального ставу Чорнобильської АЕС, а не в річку Прип'ять. Це може зайняти близько 20 років.

Таким чином, русло каналу в заплаві річки Уж є свідченням екологічних змін у Чорнобильській зоні, спричинених як природними процесами, так і людською діяльністю.

Раніше ми інформували, що у Чорнобилі зникають рідкісні види риб — не вдалося помітити декілька видів.

Також ми повідомляли, що у Чорнобилі зафіксували рідкісного й непомітного птаха — слукву лісову.