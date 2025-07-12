Українець оселився у покинутому будинку у Прип'яті — відео

Чоловік оселився у Чорнобильській зоні відчуження — відео
У Чорнобильській зоні відчуження поселився чоловік. Він проживає в старому будинку, в якому вже розпочав ремонт.
Про це він розповів на своєму YouTube-каналі.
Життя у Чорнобилі
Так, турист, на ім'я Влад Резнов веде блог про життя у зоні відчуження. В одному зі своїх відео він поділився, що вже розпочав ремонт у покинутому будинку в Прип’яті.
На ньому видно покинуту оселю, в якій колись проживали українці. Там Резнов хоче пофарбувати стіни та приніс для цього 6,5 літрів фарби.
Крім того, на YouTube-каналі блогер показує й інші будівлі та тих людей, які давно проживають в зоні відчуження.
Нещодавно Державне агентство з управління зоною відчуження показало, який вигляд зараз має річковий вокзал у Прип'яті.
Також нещодавно у Чорнобильському заповіднику помітили родину диких свиней.
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