Українець оселився у покинутому будинку у Прип'яті — відео

Чоловік у зоні відчуження. Фото: кадр з відео

У Чорнобильській зоні відчуження поселився чоловік. Він проживає в старому будинку, в якому вже розпочав ремонт.

Про це він розповів на своєму YouTube-каналі.

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Так, турист, на ім'я Влад Резнов веде блог про життя у зоні відчуження. В одному зі своїх відео він поділився, що вже розпочав ремонт у покинутому будинку в Прип’яті.

Чоловік розпочав ремонт. Фото: кадр з відео

На ньому видно покинуту оселю, в якій колись проживали українці. Там Резнов хоче пофарбувати стіни та приніс для цього 6,5 літрів фарби.

Чоловік фарбує підлогу. Фото: кадр з відео

Крім того, на YouTube-каналі блогер показує й інші будівлі та тих людей, які давно проживають в зоні відчуження.

Нещодавно Державне агентство з управління зоною відчуження показало, який вигляд зараз має річковий вокзал у Прип'яті.

Також нещодавно у Чорнобильському заповіднику помітили родину диких свиней.