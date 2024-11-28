Проїзд у метро в Києві хочуть зробити безкоштовним — що кажуть депутати

Безкоштовний проїзд у метро Києва — за яких умов це можливо
У Києві розглядають можливість безкоштовного проїзду в метро для містян. Фінансування підземки лише на 1/4 йде з оплати проїзду за транспорт.
Про це заявив депутат Київради Тарас Козак в ефірі Ранок.LIVE.
Безкоштовний проїзд в метро у Києві
Козак зазначив, що сьогодні приблизно 3/4 фінансування підземки йде з бюджету міста, а лише 1/4 — це вартість, яку сплачують пасажири.
"Можливо, це буде навіть дешевше для Києва, як не дивно. Це може коштувати для столиці десь порядка мільярда гривень, що є невеликою сумою", — зазначив депутат.
Нагадаємо, 25 листопада у Києві тимчасово закривали станцію метро "Вокзальна" через виявлення підозрілого предмета. На місце викликали вибухотехнічну групу.
Також ми писали, що кияни подавали петиції з проханням відкрити наземні станції метро під час повітряної тривоги. Однак це неможливо з міркувань безпеки.
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