Проїзд у метро в Києві хочуть зробити безкоштовним — що кажуть депутати

Люди їдуть в метро. Фото: Новини.LIVE

У Києві розглядають можливість безкоштовного проїзду в метро для містян. Фінансування підземки лише на 1/4 йде з оплати проїзду за транспорт.

Про це заявив депутат Київради Тарас Козак в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

Безкоштовний проїзд в метро у Києві

Козак зазначив, що сьогодні приблизно 3/4 фінансування підземки йде з бюджету міста, а лише 1/4 — це вартість, яку сплачують пасажири.

"Можливо, це буде навіть дешевше для Києва, як не дивно. Це може коштувати для столиці десь порядка мільярда гривень, що є невеликою сумою", — зазначив депутат.

Нагадаємо, 25 листопада у Києві тимчасово закривали станцію метро "Вокзальна" через виявлення підозрілого предмета. На місце викликали вибухотехнічну групу.

Також ми писали, що кияни подавали петиції з проханням відкрити наземні станції метро під час повітряної тривоги. Однак це неможливо з міркувань безпеки.