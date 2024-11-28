Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Безкоштовний проїзд у метро Києва — за яких умов це можливо arrow

Безкоштовний проїзд у метро Києва — за яких умов це можливо

28 листопада 2024 13:15
Карина Приходько - Редактор
Проїзд у метро в Києві хочуть зробити безкоштовним — що кажуть депутати
Люди їдуть в метро. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

У Києві розглядають можливість безкоштовного проїзду в метро для містян. Фінансування підземки лише на 1/4 йде з оплати проїзду за транспорт.

Про це заявив депутат Київради Тарас Козак в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

Безкоштовний проїзд в метро у Києві

Козак зазначив, що сьогодні приблизно 3/4 фінансування підземки йде з бюджету міста, а лише 1/4 — це вартість, яку сплачують пасажири. 

"Можливо, це буде навіть дешевше для Києва, як не дивно. Це може коштувати для столиці десь порядка мільярда гривень, що є невеликою сумою", — зазначив депутат. 

Нагадаємо, 25 листопада у Києві тимчасово закривали станцію метро "Вокзальна" через виявлення підозрілого предмета. На місце викликали вибухотехнічну групу. 

Також ми писали, що кияни подавали петиції з проханням відкрити наземні станції метро під час повітряної тривоги. Однак це неможливо з міркувань безпеки.

Київ метро бюджет проїзд громадський транспорт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:22 Як заряджати смартфон від павербанка без шкоди для акумулятора

13:20 Російські загарбники стратили п'ятьох захисників України

13:15 Безкоштовний проїзд у метро Києва — за яких умов це можливо

13:07 У Запоріжжі завершують будівництво першої підземної школи — відео

13:06 Погода різко зміниться — прогноз у Львові на завтра

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

13:03 Зеленський поговорив зі Стармером — про що домовились

Text

13:00 Масований обстріл України та позиція НАТО — ефір День.LIVE

13:00 Грошова допомога на дітей — як отримати 6500 грн від держави

12:59 Дорога у Придністров'я за 140 тисяч — схема одеського військового

12:51 В Україні запровадили нові правила для покупців — деталі

13:22 Як заряджати смартфон від павербанка без шкоди для акумулятора

13:20 Російські загарбники стратили п'ятьох захисників України

13:15 Безкоштовний проїзд у метро Києва — за яких умов це можливо

13:07 У Запоріжжі завершують будівництво першої підземної школи — відео

13:06 Погода різко зміниться — прогноз у Львові на завтра

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

13:03 Зеленський поговорив зі Стармером — про що домовились

13:00 Грошова допомога на дітей — як отримати 6500 грн від держави

12:59 Дорога у Придністров'я за 140 тисяч — схема одеського військового

12:51 В Україні запровадили нові правила для покупців — деталі

12:50 Циклон завтра змінить погоду в Україні — Діденко пояснила прогноз

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

Text

13:00 Масований обстріл України та позиція НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:37 Железняк заявив, коли українцям чекати на підвищення податків

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Text

12:11 У КМВА відповіли, за які кошти поставлять ялинку у Києві

Text

12:06 Шаманов повідомив нові подробиці ракетного удару по Києву

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

09:30 У Байдена наказали Україні мобілізувати 18-річних — Ранок.LIVE

Text

00:08 Кривонос назвав суму, яку витратили на неякісні міни

27 листопада 2024
Text

17:54 Комунальник відповів, наскільки зношений водопровід у Києві

Text

17:50 Заява Єрмака про переговори та допомога від США — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд