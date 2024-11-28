Проезд в метро в Киеве хотят сделать бесплатным — что говорят депутаты

Люди едут в метро. Фото: Новини.LIVE

В Киеве рассматривается возможность бесплатного проезда в метро для горожан. Финансирование подземки всего на 1/4 идет по оплате проезда за транспорт.

Об этом заявил депутат Киевсовета Тарас Козак в эфире Ранок.LIVE.

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Бесплатный проезд в метро в Киеве

Козак отметил, что сегодня примерно 3/4 финансирования подземки идет из бюджета города, а только 1/4 — это стоимость, которую платят пассажиры.

"Возможно, это будет даже дешевле для Киева, как ни странно. Это может стоить для столицы где-то порядка миллиарда гривен, что является небольшой суммой ", — отметил депутат.

Напомним, 25 ноября в Киеве временно закрывали станцию метро "Вокзальная" из-за обнаружения подозрительного предмета. На место вызвали взрывотехническую группу.

Также писали, что киевляне подавали петиции с просьбой открыть наземные станции метро во время воздушной тревоги. Однако это невозможно из соображений безопасности.