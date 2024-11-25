У Києві відновили роботу станції метро Вокзальна — що відомо

У Києві тимчасово закривали метро через підозрілу знахідку
У Києві тимчасово закривали станцію метро "Вокзальна" через виявлення підозрілого предмета. На місце викликали вибухотехнічну групу, на щастя, предмет виявився безпечним.
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram у понеділок, 25 листопада.
У Києві закривали станцію метро "Вокзальна"
У понеділок, 25 листопада, близько 12:37 на червоній гілці київського метрополітену було виявлено підозрілий пакет. У ході заходів безпеки станцію "Вокзальна" було тимчасово зачинено на вхід та вихід для пасажирів.
"Поїзди слідують повз станцію без зупинки. На місце викликали вибухотехнічну групу", — йшлося у повідомленні.
О 13:56 міська рада Києва заявила, що предмет було перевірено, а роботу станції метро "Вокзальна" відновлено.
"Сторонній предмет перевірили — він загрози не становить", — написала пресслужба КМДА.
Нагадаємо, київський метрополітен оголосив тендер на перевірку підземного переходу на станції "Театральна". Витратити на це планують 252 000 гривень.
Раніше ми писали про те, кияни не раз подавали петиції з проханням відкрити наземні станції метро під час повітряної тривоги. Однак це неможливо з міркувань безпеки.
Тим часом у метро в Харкові вже панує святкова атмосфера — на одній зі станцій встановили новорічну ялинку.
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