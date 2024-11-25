У Києві відновили роботу станції метро Вокзальна — що відомо

Люди у метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві тимчасово закривали станцію метро "Вокзальна" через виявлення підозрілого предмета. На місце викликали вибухотехнічну групу, на щастя, предмет виявився безпечним.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram у понеділок, 25 листопада.

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У Києві закривали станцію метро "Вокзальна"

У понеділок, 25 листопада, близько 12:37 на червоній гілці київського метрополітену було виявлено підозрілий пакет. У ході заходів безпеки станцію "Вокзальна" було тимчасово зачинено на вхід та вихід для пасажирів.

"Поїзди слідують повз станцію без зупинки. На місце викликали вибухотехнічну групу", — йшлося у повідомленні.

О 13:56 міська рада Києва заявила, що предмет було перевірено, а роботу станції метро "Вокзальна" відновлено.

"Сторонній предмет перевірили — він загрози не становить", — написала пресслужба КМДА.

Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, київський метрополітен оголосив тендер на перевірку підземного переходу на станції "Театральна". Витратити на це планують 252 000 гривень.

Раніше ми писали про те, кияни не раз подавали петиції з проханням відкрити наземні станції метро під час повітряної тривоги. Однак це неможливо з міркувань безпеки.

Тим часом у метро в Харкові вже панує святкова атмосфера — на одній зі станцій встановили новорічну ялинку.