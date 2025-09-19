Відео
Безпечні двори та проїзди — як у Києві прибрали занедбані машини

Безпечні двори та проїзди — як у Києві прибрали занедбані машини

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 17:17
Київ очистили від 1700 покинутих автівок - Тимур Ткаченко
Київ активно розчищають від покинутих автомобілів. Фото: Telegram Тимура Ткаченка

За останні шість місяців у Києві вдалося значно просунутися в розв’язанні проблеми занедбаних та пошкоджених автомобілів. Вони роками займали двори та проїзди.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у п'ятницю, 19 вересня, у Telegram.

Безпечні двори та проїзди — як у Києві прибрали занедбані машини - фото 1
Пост Ткаченка. Фото: скриншот

Київ очистили від 1700 покинутих автівок

За його словами, майже 1700 автівок у всіх десяти районах столиці або вивезли на спеціальні майданчики, або прибрали власники, або відновили для подальшого користування.

"Це була локальна, але помітна для міста та незручна проблема. Відразу після призначення я окреслив необхідність очистити проїзди і двори від пошкоджених авто. Це визначає прохідність дворових проїздів і безпеку наших дітей", — пояснив Ткаченко.

Ще на початку року Рада оборони Києва ухвалила алгоритм переміщення автомобілів: райони мали оновити списки, сформувати комісії, видавати приписи власникам та взаємодіяти з ними. Також були визначені майданчики для зберігання ТЗ, де власники могли безоплатно забрати своє майно.

На сьогодні статистика така: 706 автівок перевезено на майданчики, 813 власники прибрали самостійно, 178 машин відновили. Ще 55 автомобілів знаходяться в процесі остаточного вирішення між власниками та громадою.

Разом з тим залишаються окремі складні випадки: кілька десятків великогабаритних транспортних засобів ще не прибрані, а близько п’яти десятків машин перебувають під слідчими діями у зв’язку з фактами воєнних злочинів Росії.

Ткаченко зазначив, що до адміністрації надійшло близько тисячі звернень від киян із фото та локаціями автівок. Усі вони були оброблені районними комісіями. За кожним авто ухвалили рішення — від прибирання до відмови, залежно від стану транспортного засобу.

"Громадська безпека та наш спільний простір більше не будуть заручниками байдужості та шрамів від російської агресії. Чи розв’язали проблему зовсім? Ні, але ми змінили парадигму сприйняття проблем, що виникають у Києві", — підкреслив він.

Безпечні двори та проїзди — як у Києві прибрали занедбані машини - фото 2
Київ активно розчищають від покинутих автомобілів. Фото: Telegram Тимура Ткаченка
Безпечні двори та проїзди — як у Києві прибрали занедбані машини - фото 3
У Києві прибрали занедбані машини.  Фото: Telegram Тимура Ткаченка
Безпечні двори та проїзди — як у Києві прибрали занедбані машини - фото 4
Київ активно розчищають від покинутих автомобілів. Фото: Telegram Тимура Ткаченка

Нагадаємо, що у Києві вже проводили масштабну роботу з прибирання вулиць від покинутих та пошкоджених автомобілів. Міська влада закликала киян активно долучатися до процесу: кожен мешканець має можливість самостійно повідомити про такі транспортні засоби та сприяти їх своєчасному видаленню.

Крім того, експерт розповів, як спливають гроші, які було виділено на очищення річки Либідь.

Київ авто автомобіль Тимур Ткаченко очищення
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
