У Києві прибирають покинуті та пошкоджені авто — як подати звернення

Очищення Києва від закинутих авто — у КМВА показали фото
У Києві очищують вулиці від закинутих та пошкоджених автомобілів. Крім того, мешканці столиці можуть самостійно звертатися по цьому питанню.
Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації у Telegram у середу, 2 квітня.
Вулиці Києва очищають від закинутих авто
У Святошинському районі перемістили пʼять автомобілів на вулицях:
- Махова;
- Івана Дзюби;
- Василя Верховинця;
- на проспекті Леся Курбаса.
Машини було вивезено у відповідь на звернення громадян, що надходять до КМВА.
"Якщо ви виявили пошкоджене чи покинуте авто в своєму районі, просимо звертатись до відповідальних осіб районної державної адміністрації", — йдеться у повідомленні.
Контакти для звернень:
Голосіївський район:
(044) 259-85-98 — Відділ з питань благоустрою та екології Голосіївської РДА.
Дарницький район:
(044) 564-99-95, (044) 565-45-99 — Приймальня для звернення громадян Дарницької РДА.
Деснянський район:
(044) 546-10-55 — Приймальня для звернень громадян Деснянської РДА.
Дніпровський район:
(044) 366-51-00, (044)366-51-03 — Відділ роботи із зверненнями громадян Дніпровської РДА.
Оболонський район:
(098) 581-49-51 — Інспектор відділу благоустрою Оболонської РДА Крикун Олексій.
Печерський район:
(044) 280-02-67, (044) 280-88-02 — Відділ роботи із зверненнями громадян Печерської РДА.
Подільський район:
(044) 485-23-78, (044) 425-14-91 — Відділ роботи із зверненнями громадян Подільської РДА.
Святошинський район:
(096) 593-01-95 — Головний спеціаліст відділу з питань благоустрою та екології Святошинської РДА Слєпченко Марія.
Солом’янський район:
(044) 207-09-06 — Відділ роботи із зверненнями громадян Солом’янської РДА.
Шевченківський район:
(044) 366-58-53 — Відділ роботи із зверненнями громадян Шевченківської РДА.
Нагадаємо, на вихідних у Києві тимчасово не працюватимуть декілька станцій метро.
Також кореспондент Новини.LIVE побував у гімназії східних мов, в якій три роки тому сталася масштабна пожежа.
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