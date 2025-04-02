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Очищення Києва від закинутих авто — у КМВА показали фото

2 квітня 2025 19:59
Аркадій Пастула - Редактор
У Києві прибирають покинуті та пошкоджені авто — як подати звернення
Очищення Києва від закинутих авто. Фото: КМВА
Аркадій Пастула - Редактор

У Києві очищують вулиці від закинутих та пошкоджених автомобілів. Крім того, мешканці столиці можуть самостійно звертатися по цьому питанню.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації у Telegram у середу, 2 квітня.

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Вулиці Києва очищають від закинутих авто

У Святошинському районі перемістили пʼять автомобілів на вулицях:

  • Махова;
  • Івана Дзюби;
  • Василя Верховинця;
  • на проспекті Леся Курбаса.
Київ очищаються від закинутих авто
Очищення Києва від закинутих авто. Фото: КМВА
З вулиць Києва забирають покинуті авто
Очищення Києва від закинутих авто. Фото: КМВА

Машини було вивезено у відповідь на звернення громадян, що надходять до КМВА.

"Якщо ви виявили пошкоджене чи покинуте авто в своєму районі, просимо звертатись до відповідальних осіб районної державної адміністрації", — йдеться у повідомленні.

Очищення дворів та вулиць Києва від пошкоджених автомобілів
Очищення Києва від закинутих авто. Фото: КМВА

Контакти для звернень:

Голосіївський район:
(044) 259-85-98 — Відділ з питань благоустрою та екології Голосіївської РДА.

Дарницький район:
(044) 564-99-95, (044) 565-45-99 — Приймальня для звернення громадян Дарницької РДА.

Деснянський район:
(044) 546-10-55 — Приймальня для звернень громадян Деснянської РДА.

Дніпровський район:
(044) 366-51-00, (044)366-51-03 — Відділ роботи із зверненнями громадян Дніпровської РДА.

Оболонський район:
(098) 581-49-51 — Інспектор відділу благоустрою Оболонської РДА Крикун Олексій.

Печерський район: 
(044) 280-02-67, (044) 280-88-02 — Відділ роботи із зверненнями громадян Печерської РДА.

Подільський район:
(044) 485-23-78, (044) 425-14-91 — Відділ роботи із зверненнями громадян Подільської РДА.

Святошинський район:
(096) 593-01-95 — Головний спеціаліст відділу з питань благоустрою та екології Святошинської РДА Слєпченко Марія.

Солом’янський район:
(044) 207-09-06 — Відділ роботи із зверненнями громадян Солом’янської РДА.

Шевченківський район:
(044) 366-58-53 — Відділ роботи із зверненнями громадян Шевченківської РДА.

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Допис КМВА. Фото: скриншот
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Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, на вихідних у Києві тимчасово не працюватимуть декілька станцій метро.

Також кореспондент Новини.LIVE побував у гімназії східних мов, в якій три роки тому сталася масштабна пожежа.

Київ вулиці автомобіль звернення столиця очищення
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