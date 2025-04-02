У Києві прибирають покинуті та пошкоджені авто — як подати звернення

Очищення Києва від закинутих авто. Фото: КМВА

У Києві очищують вулиці від закинутих та пошкоджених автомобілів. Крім того, мешканці столиці можуть самостійно звертатися по цьому питанню.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації у Telegram у середу, 2 квітня.

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Вулиці Києва очищають від закинутих авто

У Святошинському районі перемістили пʼять автомобілів на вулицях:

Махова;

Івана Дзюби;

Василя Верховинця;

на проспекті Леся Курбаса.

Очищення Києва від закинутих авто. Фото: КМВА

Очищення Києва від закинутих авто. Фото: КМВА

Машини було вивезено у відповідь на звернення громадян, що надходять до КМВА.

"Якщо ви виявили пошкоджене чи покинуте авто в своєму районі, просимо звертатись до відповідальних осіб районної державної адміністрації", — йдеться у повідомленні.

Очищення Києва від закинутих авто. Фото: КМВА

Контакти для звернень:

Голосіївський район:

(044) 259-85-98 — Відділ з питань благоустрою та екології Голосіївської РДА.

Дарницький район:

(044) 564-99-95, (044) 565-45-99 — Приймальня для звернення громадян Дарницької РДА.

Деснянський район:

(044) 546-10-55 — Приймальня для звернень громадян Деснянської РДА.

Дніпровський район:

(044) 366-51-00, (044)366-51-03 — Відділ роботи із зверненнями громадян Дніпровської РДА.

Оболонський район:

(098) 581-49-51 — Інспектор відділу благоустрою Оболонської РДА Крикун Олексій.

Печерський район:

(044) 280-02-67, (044) 280-88-02 — Відділ роботи із зверненнями громадян Печерської РДА.

Подільський район:

(044) 485-23-78, (044) 425-14-91 — Відділ роботи із зверненнями громадян Подільської РДА.

Святошинський район:

(096) 593-01-95 — Головний спеціаліст відділу з питань благоустрою та екології Святошинської РДА Слєпченко Марія.

Солом’янський район:

(044) 207-09-06 — Відділ роботи із зверненнями громадян Солом’янської РДА.

Шевченківський район:

(044) 366-58-53 — Відділ роботи із зверненнями громадян Шевченківської РДА.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, на вихідних у Києві тимчасово не працюватимуть декілька станцій метро.

Також кореспондент Новини.LIVE побував у гімназії східних мов, в якій три роки тому сталася масштабна пожежа.