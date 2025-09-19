Киев очистили от 1700 брошенных автомобилей - Тимур Ткаченко

Киев активно расчищают от брошенных автомобилей. Фото: Telegram Тимура Ткаченко

За последние шесть месяцев в Киеве удалось значительно продвинуться в решении проблемы заброшенных и поврежденных автомобилей. Они годами занимали дворы и проезды.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в пятницу, 19 сентября, в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Киев очистили от 1700 брошенных автомобилей

По его словам, почти 1700 автомобилей во всех десяти районах столицы или вывезли на специальные площадки, или убрали владельцы, или восстановили для дальнейшего пользования.

Реклама

"Это была локальная, но заметная для города и неудобная проблема. Сразу после назначения я обозначил необходимость очистить проезды и дворы от поврежденных авто. Это определяет проходимость дворовых проездов и безопасность наших детей", — пояснил Ткаченко.

Еще в начале года Совет обороны Киева принял алгоритм перемещения автомобилей: районы должны были обновить списки, сформировать комиссии, выдавать предписания владельцам и взаимодействовать с ними. Также были определены площадки для хранения ТС, где владельцы могли бесплатно забрать свое имущество.

Реклама

На сегодня статистика такова: 706 автомобилей перевезено на площадки, 813 владельцы убрали самостоятельно, 178 машин восстановили. Еще 55 автомобилей находятся в процессе окончательного решения между владельцами и обществом.

Вместе с тем остаются отдельные сложные случаи: несколько десятков крупногабаритных транспортных средств еще не убраны, а около пяти десятков машин находятся под следственными действиями в связи с фактами военных преступлений России.

Ткаченко отметил, что в администрацию поступило около тысячи обращений от киевлян с фото и локациями автомобилей. Все они были обработаны районными комиссиями. По каждому авто приняли решение — от уборки до отказа, в зависимости от состояния транспортного средства.

"Общественная безопасность и наше общее пространство больше не будут заложниками равнодушия и шрамов от российской агрессии. Решили ли проблему совсем? Нет, но мы изменили парадигму восприятия проблем, возникающих в Киеве", — подчеркнул он.

Киев активно расчищают от брошенных автомобилей. Фото: Telegram Тимура Ткаченко

В Киеве убрали заброшенные машины, фото: Telegram Тимура Ткаченко

Киев активно расчищают от брошенных автомобилей. Фото: Telegram Тимура Ткаченко

Напомним, что в Киеве уже проводили масштабную работу по уборке улиц от брошенных и поврежденных автомобилей. Городские власти призвали киевлян активно участвовать в процессе: каждый житель имеет возможность самостоятельно сообщить о таких транспортных средствах и способствовать их своевременному удалению.

Кроме того, эксперт рассказал, как истекают деньги, которые были выделены на очистку реки Лыбидь.