Попри виділення 650 млн гривень на очищення річки Либідь каналізація Києва не справляється з дощами

Захаращений водостік річки Либідь. Фото: Кадр з відео

Кожен мешканець столиці знає, що під час сильних дощів каналізація Києва є викликає багато проблем. При цьому щорічно на її чищення та обладнання з бюджету міста виділяються чималі кошти.

Про те, як витрачаються ці гроші й чому немає результату розслідували журналісти Новини.LIVE у рамках програми "Наша справа".

Реклама

Читайте також:

Скільки грошей дають на очищення дощової каналізації річки Либідь

Згідно із розслідуванням наших журналістів, за три роки війни було витрачено 650 мільйонів гривень, але потоки води під час дощів продовжують затоплювати вулиці.

За словами експерта з містобудування Віктора Глеби, колектор річки Либідь мав би відводити 30% усіх дощових стоків з Правобережжя столиці. Натомість він залишається забруднений сміттям і нагадує сміттєзвалище.

"Відсутність фільтрів та регулярного очищення призводить до накопичення сміття та підвищення рівня води під час опадів. Намагання КП "Плесо" розв'язати проблему за допомогою мішків з піском та бетонних конструкцій виявились неефективними, попри витрати 100 мільйонів гривень", — зазначив фахівець.

Віктор Глеба неодноразово пропонував своє рішення для очищення річки Либідь. Проте міська влада відхилила його пропозиції й замість цього щороку мільйони гривень для КП "Плесо" на розчищення сміття та встановлення мішків із піском біля річища.

Нагадаємо, що нещодавно столицю України накрила потужна злива, яка затопила місто. Через це у Києві повалились дерева, а вулиці стали річками.

При тому, Київ затоплювало і раніше. У багатьох районах столиці були підтоплені дороги, через що значно утворились величезні затори.