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Головна Київ На Київщині зросла кількість загиблих: у лікарні померла дитина

На Київщині зросла кількість загиблих: у лікарні померла дитина

Ua ru
20 вересня 2026 09:11
На Київщині зросла кількість загиблих: у лікарні померла дитина
Наслідки атаки РФ на Київщину. Фото: Прокуратура України

Росія систематично здійснює терор цивільного населення Київської області. Вранці 20 вересня стало відомо, що кількість загиблих внаслідок російських атак на Київщину зросла до чотирьох — у лікарні померла дитина, яка дістала поранення у Вишгородському районі. Cеред загиблих троє дітей та жінка, а за понад добу атак у п’яти районах області пошкоджено 31 об’єкт. Повідомляється про погіршення якості повітря.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура та очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко та КИЇВ24, передає Новини.LIVE.

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Внаслідок атаки РФ померла дитина

Очільник КОВА Тимур Ткаченко вранці 20 вересня повідомив, що дитина зазнала поранень під час російської атаки ввечері 19 вересня у Вишгородському районі. На жаль, медикам не вдалося її врятувати.

"На жаль, маємо трагічну новину. У лікарні померла дитина, яка зазнала поранень внаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі. Таким чином, кількість загиблих на Київщині зросла до чотирьох — троє дітей та жінка. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна втрата", — зазначив він у дописі.

Напередодні ввечері Київська обласна прокуратура повідомила про загибель двох трирічних дітей — хлопчика та дівчинки — і 39-річної жінки у селищі Глеваха Фастівського району. Також, за даними прокуратури, близько 20:52 19 вересня російські війська атакували Київщину безпілотниками. Унаслідок удару було пошкоджено двоповерховий житловий будинок, виникла пожежа.

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Попередньо, біля будинку перебували три родини з дітьми. Жінка завела двох дітей до будинку, щоб укласти їх спати, коли пролунав вибух.

На Київщині зросла кількість загиблих: у лікарні померла дитина - фото 1
Руйнування внаслідок атаки РФ. Фото: Прокуратура України

"За процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). Тривають першочергові слідчі дії, документуються наслідки чергового воєнного злочину РФ", — йдеться у повідомленні.

На Київщині зросла кількість загиблих: у лікарні померла дитина - фото 1
Допис Київської обласної прокуратури. Скріншот: Telegram

На Київщині пошкоджено 31 об’єкт

Тимур Ткаченко також зазначив у дописі, що Київщина пережила понад добу російських атак. За цей час у п’яти районах області пошкоджено 31 об’єкт.

  • Найбільше пошкоджень зафіксували у Фастівському районі — 24. Серед них житлові будинки, виробничі та господарські приміщення, територія сільськогосподарського підприємства та 17 транспортних засобів.
  • У Вишгородському районі пошкоджено чотири об’єкти: два приватні домоволодіння, приміщення підприємства та заклад освіти.
  • В Обухівському районі пошкоджено приватне домоволодіння, у Броварському — приватне домоволодіння та лінію електропередачі.
  • У Бучанському районі пошкоджено складське приміщення.
На Київщині зросла кількість загиблих: у лікарні померла дитина - фото 2
Допис Тимура Ткаченка. Скріншот: Telegram

Фіксується погіршення якості повітря

Журналістка КИЇВ24 в прямому ефірі повідомила, що у Києві погіршилася якість повітря, найбільше забруднення фіксують на Правому березі. Підвищений рівень дрібнодисперсного пилу, зокрема, спостерігають у районі КПІ та на Борщагівці. Киянам рекомендують зачинити вікна та, за можливості, обмежити перебування на вулиці.

На Київщині зросла кількість загиблих: у лікарні померла дитина - фото 4
Забруднення повітря в Києві. Скріншот: saveecobot.com

Новини Київщини

Новини.LIVE писали, що у ніч на 19 вересня російські безпілотники атакували склад компанії Suziria Ukraine у Київській області. Унаслідок удару було пошкоджено складське приміщення площею понад 8 тисяч квадратних метрів, після чого там виникла пожежа.

Новини.LIVE інформували, що у лісі на Київщині грибники виявили знахідку — ручні гранати, прикріплені до дерев. Територія у 2022 році перебувала під російською окупацією та була місцем активних бойових дій, тому вибухонебезпечні предмети й досі можуть залишатися в лісах та інших місцях області.

Київ Київська область війна в Україні атака Тимур Ткаченко
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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