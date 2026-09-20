Атака РФ на Київ та Київщину: є постраждала і руйнування

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС Київщини

У неділю вдень, 20 вересня, російські війська атакували Київ та Київську область безпілотниками. У столиці внаслідок атаки постраждала жінка. На Київщині зафіксували пошкодження автомобілів, будівель та складських приміщень, а також пожежі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та голову Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка.

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Наслідки атаки РФ на Київ

Сьогодні, 20 вересня, у Києві внаслідок російської атаки постраждала жінка.

За словами міського голови Віталія Кличка, постраждала перебуває у Святошинському районі. Медики надають їй необхідну допомогу.

"Одна постраждала у Святошинському районі внаслідок атаки ворога на столицю. Пораненій жінці медики надають допомогу", — повідомив мер столиці.

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Скриншот повідомлення Кличка/Telegram

Що відомо про наслідки атаки на Київщину

На Київщині внаслідок атаки БпЛА пошкодження та займання зафіксували одразу в кількох районах.

У Бучанському районі пошкоджено автомобіль. На місці виникла пожежа, яку вже ліквідували.

У Бориспільському районі сталося загоряння складських приміщень. Наразі рятувальники та відповідні служби працюють над ліквідацією пожежі.

Крім того, у районі пошкоджено навіс та автомобіль на території приватного домоволодіння.

У Фастівському районі пошкоджено будівлі підприємства та автомобілі.

За попередньою інформацією, на Київщині загиблих і постраждалих немає.

Скриншот повідомлення Ткаченка/Telegram

Новини.LIVE інформували, що кількість загиблих через російські атаки на Київщині зросла до чотирьох — у лікарні померла поранена дитина. Серед загиблих троє дітей та 39-річна жінка. За понад добу атак у п’яти районах області пошкоджено 31 об’єкт.

Новини.LIVE також писали, що Росія у ніч проти 20 вересня атакувала Київську область. У Фастівському районі пошкоджено підприємство, на його території виникла пожежа.