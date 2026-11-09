Мер Києва Віталій Кличко. Фото: КМДА

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на доручення президента Володимира Зеленського щодо підготовки програми безплатного проїзду в наземному громадському транспорті столиці та створення резерву автобусів. Він заявив, що місто має технічну можливість випустити на маршрути додаткові автобуси, однак для цього не вистачає водіїв, яких комунальне підприємство не може забронювати через встановлений ліміт. Водночас Кличко закликав уряд спочатку повернути Києву понад 8 млрд грн заборгованої субвенції на перевезення пільговиків, яку місто протягом 11 років покривало власним коштом.

Про це Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі, передає Новини.LIVE.

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Допис Віталій Кличка. Фото: скриншот

Держава заборгувала столиці понад 8 млрд грн за перевезення пільговиків

"Президент доручив премʼєру і програму такого проїзду представити (а значить же, і знайти гроші на неї?), і знайти резерв автобусів", — написав Кличко.

Мер заявив, що держава за 11 років заборгувала столиці понад 8 млрд грн за перевезення пільговиків коштом міського бюджету. За його словами, перед запровадженням нової програми уряд має погасити заборгованість перед столицею за перевезення пасажирів, які мають право на пільговий проїзд.

Також він додав, що щороку громадський транспорт столиці коштом міського бюджету перевозить понад 1 млн пільгових пасажирів.

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Київ не може випустити більше автобусів

Окремо Кличко відповів на доручення щодо створення резерву автобусів. Він зазначив, що у столиці є технічно справний транспорт, який можна додатково залучити до перевезень, однак для цього бракує водіїв.

За його словами, комунальне підприємство "Київпастранс" може додатково випустити на маршрути 25 автобусів. Для цього необхідно залучити щонайменше 50 водіїв із категорією D, які також повинні пройти стажування.

Водночас, за словами Кличка, підприємство не може забронювати нових працівників через встановлений ліміт.

Скільки автобусів працює в Києві замість електротранспорту

Наразі в столиці кількість автобусних маршрутів збільшили до 129, на яких працюють 418 автобусів і 685 водіїв. Ще 114 маршрутів обслуговують приватні перевізники, які випустили на лінії 680 маршруток.

Водночас для повноцінної заміни метро, за словами Кличка, за кількістю перевезених пасажирів Києву знадобилося б до 1020 автобусів.

"Але ж очевидно, що наземний транспорт не може забезпечити регулярність руху метро. Оскільки їздить вулично-дорожньою мережею у транспортному потоці з приватними транспортними засобами", — пояснив Кличко.

Як писали Новини.LIVE, станом на 9 листопада у Києві майже 80% житлових будинків, які обслуговують комунальні керуючі компанії, уже отримують опалення. Тепло також подали до понад 80% закладів соціальної сфери, зокрема 247 медичних установ, 481 дитячого садка та 387 шкіл. Опалювальний сезон для житлового фонду розпочався 2 листопада, а підключення решти будинків і установ триває

Водночас депутат Київради Андрій Вітренко заявив, що столиця досі не готова до зими, зокрема до можливих перебоїв із теплопостачанням через російські атаки. За його оцінкою, у бюджеті залишаються 4,5–5 млрд грн на проєкти, реалізація яких ще не розпочалася або становить лише 0–10%, і ці кошти можна було б спрямувати на армію, укриття та цивільну безпеку. Також Вітренко повідомив, що попри виділені торік 300 млн грн на генератори й частотні перетворювачі для "Київводоканалу", обладнання досі немає.