Депутат Київради Андрій Вітренко. Фото: facebook.com/andrey.vitrenko.7

Депутат Київради Андрій Вітренко заявив, що Київ досі не готовий до зими, попри звіти Київської міської державної адміністрації. Крім того, він розкритикував затримку перерозподілу бюджету, який обіцяли провести ще наприкінці жовтня.

Про це повідомив Андрій Вітренко у четвер, 5 листопада, передає журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

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Перерозподіл коштів

"Проблема є величезна, тому що за нашим аналізом ми звернулися до всіх головних розпорядників бюджетних коштів і взяли від них інформацію. За нашою інформацією, відповідно, десь приблизно до 4,5-5 мільярдів гривень ще є проєкти, які навіть не розпочалися, рівень реалізації від 0 до 10%. Тобто ці проєкти не будуть закінчені у цьому році ніколи в житті", — зазначив Вітренко.

За його словами, ці кошти можна перенаправити на армію, укриття та цивільну безпеку. Водночас наразі нічого не відбувається. Вітренко сподівається, що мер Києва Віталій Кличко виконає свої зобовʼязання.

Підготовка до зими

Депутат Київради наголосив, що наразі підготовка столиці до зими краща, ніж місяць тому, але місто не готове. Зокрема, Київ не готовий до можливих проблем із теплопостачанням через російські атаки.

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"Можна бути готовим до опалювального сезону, до приймання теплоносія, але якщо в результаті терористичних атак ворога теплоносія немає, то що ви робили до цього цілий рік, навіть п’ять років?" — наголосив Вітенко.

Він повідомив, що минулого року Київрада спрямувала 300 млн грн на закупівлю потужних дизельних генераторів і частотних перетворювачів для "Київводоканалу". Однак наразі немає ані самого обладнання, ані помітних результатів його використання.

Як писали Новини.LIVE, 4 листопада у Києві люди перекрили дороги через тривалу відсутність електроенергії. Президент Володимир Зеленський відреагував та повідомив, що на пошкодженому енергетичному об’єкті працювало недостатньо людей.

А очільник Теплоенергетичного кластеру України Анатолій Корж застеріг, що в разі російських атак на об’єкти теплової інфраструктури Київ може залишитися без опалення та гарячого водопостачання. За такого сценарію можливе додаткове навантаження на електромережі.