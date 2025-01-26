Побиття дитини на Київщині — підлітки напали на хлопця

Підлітки б'ють хлопця. Фото: скриншот з відео

Група підлітків у Софіївській Борщагівці на Київщині побили хлопця в підвалі будинку. Це вже четверте побиття неповнолітніх за тиждень.

Про це повідомили у поліції Київщини пізно ввечері 25 січня.

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Правоохоронці розповіли, що 25 січня у мережі з'явилося відео, на якому підлітки бʼють хлопця.

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Зазначається, що працівники поліції внесли відомості до Єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, а також почали перевірку за фактом побиття неповнолітнього.

"Наразі поліцейські встановлюють обставини вказаної події та всіх учасників", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, за тиждень це вже четвертий випадок побиття неповнолітніх.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, 20 січня у соцмережах з'явилося відео, на якому група підлітків б'є 12-річну дівчинку у Білій Церкві. Поліція встановила причетних до бійки, як з'ясувалося, у нападі брали участь семеро підлітків.

Вже 24 січня стало відомо про ще один випадок побиття неповнолітньої. У Києві підлітки побили школярку та зняли це на відео.