Побиття дитини на Київщині — підлітки напали на хлопця

Четверта бійка за тиждень — на Київщині підлітки побили хлопця
Група підлітків у Софіївській Борщагівці на Київщині побили хлопця в підвалі будинку. Це вже четверте побиття неповнолітніх за тиждень.
Про це повідомили у поліції Київщини пізно ввечері 25 січня.
Побиття неповнолітнього на Київщині
Правоохоронці розповіли, що 25 січня у мережі з'явилося відео, на якому підлітки бʼють хлопця.
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Зазначається, що працівники поліції внесли відомості до Єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, а також почали перевірку за фактом побиття неповнолітнього.
"Наразі поліцейські встановлюють обставини вказаної події та всіх учасників", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, за тиждень це вже четвертий випадок побиття неповнолітніх.
Нагадаємо, 20 січня у соцмережах з'явилося відео, на якому група підлітків б'є 12-річну дівчинку у Білій Церкві. Поліція встановила причетних до бійки, як з'ясувалося, у нападі брали участь семеро підлітків.
Вже 24 січня стало відомо про ще один випадок побиття неповнолітньої. У Києві підлітки побили школярку та зняли це на відео.
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