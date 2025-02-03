В Киеве две девушки подрались в ТРЦ — в полиции раскрыли детали

Правоохранители работают на месте преступления. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Киеве правоохранители установили участников драки, которая произошла в одном из торгово-развлекательных центров. К инциденту причастны две девушки.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в понедельник, 3 февраля.

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Полицейские отметили, что драка произошла в одном из торгово-развлекательных центров Деснянского района столицы.

"Участницы происшествия — две подруги 19-ти и 16-ти лет, которые длительное время дружат и проводят свободное время в одной компании. Их вместе с родителями пригласили в управление полиции", — говорится в сообщении.

Во время общения с представителями полиции участницы инцидента сообщили, что конфликт был решен. Мать несовершеннолетней и сама несовершеннолетняя отказались от написания заявления. Однако полицейские продолжают расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 296 УК Украины.

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