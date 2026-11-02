Біла Церква залишилася без води після атаки: жителів закликають зробити запаси
У Білій Церкві на Київщині через влучання безпілотника в інфраструктурний об'єкт зупинять водопостачання. Місцевих мешканців закликають терміново зробити запаси води, оскільки подачу припинять протягом години.
Про це повідомила Білоцерківська міська територіальна громада, інформує Новини.LIVE.
У Білій Церкві зупинять подачу води
За повідомленням підприємства, причиною припинення водопостачання стало влучання російського безпілотника в інфраструктурний об'єкт.
"Через влучання БПЛА в інфраструктурний обʼєкт протягом години буде зупинено водопостачання на місто. Мешканцям необхідно терміново зробити запас води", — йдеться у повідомленні.
Жителів Білої Церкви закликають не зволікати та подбати про запас води на час припинення водопостачання. Інформації про терміни відновлення подачі води наразі не повідомляли.
Як повідомляли Новини.LIVE, 2 листопада через падіння напруги в енергосистемі Києва тимчасово зупинився електротранспорт. Перебої торкнулися руху трамваїв і тролейбусів на окремих ділянках столиці.
Також Новини.LIVE писали, що 2 листопада в Києві та Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії. Через обмеження погодинні графіки не діяли, а енергетики працювали над стабілізацією ситуації в енергосистемі.