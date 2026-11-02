Люди набирають воду в пляшки. Фото: cukr.city

У Білій Церкві на Київщині через влучання безпілотника в інфраструктурний об'єкт зупинять водопостачання. Місцевих мешканців закликають терміново зробити запаси води, оскільки подачу припинять протягом години.

Про це повідомила Білоцерківська міська територіальна громада, інформує Новини.LIVE.

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У Білій Церкві зупинять подачу води

За повідомленням підприємства, причиною припинення водопостачання стало влучання російського безпілотника в інфраструктурний об'єкт.

Допис Білоцерківської міської територіальної громади. Фото: скриншот

"Через влучання БПЛА в інфраструктурний обʼєкт протягом години буде зупинено водопостачання на місто. Мешканцям необхідно терміново зробити запас води", — йдеться у повідомленні.

Жителів Білої Церкви закликають не зволікати та подбати про запас води на час припинення водопостачання. Інформації про терміни відновлення подачі води наразі не повідомляли.

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