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Головна Київ Біла Церква залишилася без води після атаки: жителів закликають зробити запаси

Біла Церква залишилася без води після атаки: жителів закликають зробити запаси

Ua ru
2 листопада 2026 09:20
У Білій Церкві зупинять водопостачання через удар російського дрона cukr.city
Люди набирають воду в пляшки. Фото: cukr.city

У Білій Церкві на Київщині через влучання безпілотника в інфраструктурний об'єкт зупинять водопостачання. Місцевих мешканців закликають терміново зробити запаси води, оскільки подачу припинять протягом години.

Про це повідомила Білоцерківська міська територіальна громада, інформує Новини.LIVE.

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У Білій Церкві зупинять подачу води

За повідомленням підприємства, причиною припинення водопостачання стало влучання російського безпілотника в інфраструктурний об'єкт.

Біла Церква залишилася без води після атаки: жителів закликають зробити запаси - фото 1
Допис Білоцерківської міської територіальної громади. Фото: скриншот

"Через влучання БПЛА в інфраструктурний обʼєкт протягом години буде зупинено водопостачання на місто. Мешканцям необхідно терміново зробити запас води", — йдеться у повідомленні.

Жителів Білої Церкви закликають не зволікати та подбати про запас води на час припинення водопостачання. Інформації про терміни відновлення подачі води наразі не повідомляли.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 2 листопада через падіння напруги в енергосистемі Києва тимчасово зупинився електротранспорт. Перебої торкнулися руху трамваїв і тролейбусів на окремих ділянках столиці.

Також Новини.LIVE писали, що 2 листопада в Києві та Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії. Через обмеження погодинні графіки не діяли, а енергетики працювали над стабілізацією ситуації в енергосистемі.

дрони війна в Україні відсутність води Біла Церква атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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