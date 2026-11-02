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Головна Київ У Києві та області запровадили екстрені відключення світла

У Києві та області запровадили екстрені відключення світла

Ua ru
2 листопада 2026 08:21
Екстрені відключення світла в Києві та Київській області ДТЕК
Енергетики ремонтують обладнання. Фото: ДТЕК

У Києві та Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії. Відповідне рішення ухвалили за командою Укренерго. Під час екстрених відключень звичайні графіки знеструмлень не діють. 

Про це повідомляє ДТЕК, передає Новини.LIVE.

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Чому в Києві та області запровадили екстрені відключення

Споживачам варто враховувати, що електропостачання можуть обмежувати поза попередньо визначеним розкладом.

У Києві та області запровадили екстрені відключення світла - фото 1
Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот

У разі змін ситуації ДТЕК обіцяє повідомляти споживачів у своєму Telegram-каналі.

Компанія також закликала стежити за оновленнями та поширити інформацію серед рідних і знайомих.

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сфера енергетики Укренерго ДТЕК відключення світла енергетики
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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