У Києві та області запровадили екстрені відключення світла
У Києві та Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії. Відповідне рішення ухвалили за командою Укренерго. Під час екстрених відключень звичайні графіки знеструмлень не діють.
Про це повідомляє ДТЕК, передає Новини.LIVE.
Чому в Києві та області запровадили екстрені відключення
Споживачам варто враховувати, що електропостачання можуть обмежувати поза попередньо визначеним розкладом.
У разі змін ситуації ДТЕК обіцяє повідомляти споживачів у своєму Telegram-каналі.
Компанія також закликала стежити за оновленнями та поширити інформацію серед рідних і знайомих.
Як повідомляли Новини.LIVE, Київський міський центр контролю та профілактики хвороб раніше пояснював, що перебої з електропостачанням і водою можуть створювати потенційні ризики для здоров’я населення. Зокрема, фахівці оцінюють можливі загрози поширення інфекцій у разі порушення роботи систем водопостачання та водовідведення.
Як повідомляли Новини.LIVE, опалювальний сезон у Києві розпочався 16 жовтня. Спочатку тепло подавали до закладів соціальної сфери — лікарень, дитячих садків і шкіл. Підключення житлових будинків до централізованого опалення мер Віталій Кличко анонсував із 2 листопада.