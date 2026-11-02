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Главная Киев Белая Церковь осталась без воды после атаки: жителей призывают сделать запасы

Белая Церковь осталась без воды после атаки: жителей призывают сделать запасы

Ua ru
2 ноября 2026 09:20
В Белой Церкви приостановят водоснабжение из-за удара российского дрона cukr.city
Люди набирают воду в бутылки. Фото: cukr.city

В Белой Церкви Киевской области из-за попадания беспилотника в инфраструктурный объект будет приостановлено водоснабжение. Местных жителей призывают срочно запастись водой, поскольку подача будет прекращена в течение часа.

Об этом сообщила Белоцерковская городская территориальная община, передает Новини.LIVE.

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В Белой Церкви приостановят подачу воды

По сообщению предприятия, причиной прекращения водоснабжения стало попадание российского беспилотника в инфраструктурный объект.

Белая Церковь осталась без воды после атаки: жителей призывают сделать запасы - фото 1
Сообщение Белоцерковской городской территориальной общины. Фото: скриншот

"Из-за попадания БПЛА в инфраструктурный объект в течение часа будет приостановлено водоснабжение города. Жителям необходимо срочно запастись водой", — говорится в сообщении.

Жителей Белой Церкви призывают не медлить и позаботиться о запасе воды на время прекращения водоснабжения. Информация о сроках возобновления подачи воды пока не сообщается.

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Как сообщали Новини.LIVE, 2 ноября из-за падения напряжения в энергосистеме Киева временно остановился электротранспорт. Перебои коснулись движения трамваев и троллейбусов на отдельных участках столицы.

Также Новини.LIVE писали, что 2 ноября в Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Из-за ограничений почасовые графики не действовали, а энергетики работали над стабилизацией ситуации в энергосистеме.

дроны война в Украине отсутствие воды Белая Церковь атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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