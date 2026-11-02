Люди набирают воду в бутылки. Фото: cukr.city

В Белой Церкви Киевской области из-за попадания беспилотника в инфраструктурный объект будет приостановлено водоснабжение. Местных жителей призывают срочно запастись водой, поскольку подача будет прекращена в течение часа.

Об этом сообщила Белоцерковская городская территориальная община, передает Новини.LIVE.

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В Белой Церкви приостановят подачу воды

По сообщению предприятия, причиной прекращения водоснабжения стало попадание российского беспилотника в инфраструктурный объект.

Сообщение Белоцерковской городской территориальной общины. Фото: скриншот

"Из-за попадания БПЛА в инфраструктурный объект в течение часа будет приостановлено водоснабжение города. Жителям необходимо срочно запастись водой", — говорится в сообщении.

Жителей Белой Церкви призывают не медлить и позаботиться о запасе воды на время прекращения водоснабжения. Информация о сроках возобновления подачи воды пока не сообщается.

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