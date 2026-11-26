Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Фото: facebook.com/ab3.army

Командиру 3-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ, бригадному генералу Андрію Білецькому присвоїли звання "Почесний громадянин міста Києва". Відповідне рішення депутати Київської міської ради ухвалили у четвер, 26 листопада під час пленарного засідання V сесії IX скликання.

Про це повідомили у Київській міській раді, передає Новини.LIVE.

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Білецькому присвоїли звання Почесного громадянина

Андрій Білецький є військовим, громадським і політичним діячем. У 2014 році він долучився до оборони держави та заснував батальйон "Азов", який брав участь у боях за місто Маріуполь Донецької області та інших операціях на сході країни. У 2014–2019 роках Білецький був нардепом України VIII скликання та представляв інтереси жителів Києва, йдеться про соціальний захист учасників АТО та ООС, підтримку ветеранських організацій і культурно-просвітницьких ініціатив. Командир 3-го армійського корпусу нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

У четвер, 26 листопада, під час розгляду рішення депутат Київської міської ради Віктор Домагальський відзначив роль Андрія Білецького на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року. За словами посадовця, саме Білецький став очільником добровольчих рухів у столиці.

"Андрій Білецький у критичний момент взяв на себе відповідальність за оборону Києва. Під його керівництвом були сформовані підрозділи, які стали на захист безпосередніх підступів до міста, стримували ворога на ключових напрямках. Під керівництвом Андрія Білецького у найкоротші терміни було сформовано загони територіальної оборони, які стали основою для Сил спеціальних операцій "Азов" Київ.

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До лав оборонців столиці за лічені дні вступили мотивовані кияни — ветерани війни, добровольці та цивільні громадяни. Сформовані під його командуванням підрозділи виконували найскладніші бойові завдання на ключових напрямках наступу ворога. Зокрема, на Бучанському та Ірпінському напрямках вони тримали оборону у правобережній частині Київщини, а на Броварському та Бориспільському напрямках брали участь у розгромі ворожих танкових колон у районі населених пунктів Скибин, Велика Димерка і Зоря", — сказав Домагальський.

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