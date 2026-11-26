Командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий. Фото: facebook.com/ab3.army

Командиру 3-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ, бригадному генералу Андрею Билецкому присвоили звание "Почетный гражданин города Киева". Соответствующее решение депутаты Киевского городского совета приняли в четверг, 26 ноября, во время пленарного заседания V сессии IX созыва.

Об этом сообщили в Киевском городском совете, передает Новини.LIVE.

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Билецкому присвоили звание Почетного гражданина

Андрей Билецкий является военным, общественным и политическим деятелем. В 2014 году он присоединился к обороне государства и основал батальон "Азов", который участвовал в боях за город Мариуполь Донецкой области и других операциях на востоке страны. В 2014–2019 годах Билецкий был народным депутатом Украины VIII созыва и представлял интересы жителей Киева, в частности в вопросах социальной защиты участников АТО и ООС, поддержки ветеранских организаций и культурно-просветительских инициатив. Командир 3-го армейского корпуса награжден орденом "За мужество" III степени.

В четверг, 26 ноября, во время рассмотрения решения депутат Киевского городского совета Виктор Домагальский отметил роль Андрея Билецкого в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года. По словам чиновника, именно Билецкий стал лидером добровольческих движений в столице.

"Андрей Билецкий в критический момент взял на себя ответственность за оборону Киева. Под его руководством были сформированы подразделения, которые встали на защиту непосредственных подступов к городу, сдерживали врага на ключевых направлениях. Под руководством Андрея Билецкого в кратчайшие сроки были сформированы отряды территориальной обороны, которые стали основой для Сил специальных операций "Азов" Киев.

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В ряды защитников столицы за считанные дни вступили мотивированные киевляне — ветераны войны, добровольцы и гражданские лица. Сформированные под его командованием подразделения выполняли самые сложные боевые задачи на ключевых направлениях наступления врага. В частности, на Бучанском и Ирпенском направлениях они удерживали оборону в правобережной части Киевской области, а на Броварском и Бориспольском направлениях участвовали в разгроме вражеских танковых колонн в районе населенных пунктов Скибин, Великая Димерка и Заря", — сказал Домагальский.

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