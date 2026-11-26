Співробітник Київтеплоенерго. Фото: facebook.com/kyivteploenergo

Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк прокоментував ситуацію з теплом в Українці Київської області, яка знаходиться поблизу Трипільської ТЕС. За його словами, мобільні котельні врятують населений пункт від холоду.

Про це Сергій Нагорняк сказав в ефірі Ранок.LIVE.

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Ситуація з опаленням в Українці

Міський голова Українки Олександр Туренко наголошував, що необхідно побудувати котельню, але на неї немає грошей. За його словами, обʼєкт вартує більше, ніж увесь річний міський бюджет.

Нагорняк вважає, що з державного бюджету можуть виділити кошти та допомогти.

"В першу чергу, донори можуть надати обладнання необхідне для будівництва відповідної котельні, мобільної для того, щоб забезпечити. Тут якраз, якщо говорити про децентралізоване теплопостачання, децентралізоване електропостачання, то такі міста, як Українка, можна забезпечити, якраз це не місто Київ, це невеличкі містечка, які можна забезпечити альтернативним видом теплопостачання, розподіленої генерацією, про яку дуже багато говорять", — каже нардеп.

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За його словами, мер мав би стукати в усі дзвони, аби мобільні котельні були встановлені. Нагорняк зауважив, що їх треба було починати будувати навесні, але якщо їх почнуть встановлювати сьогодні, то й завершать раніше.

Нардеп заявив, що мобільні котельні можуть врятувати містян, аби вони були з теплопостачанням.

Водночас дуже складно врятувати Київ, Харків або Дніпро, але невеличкі міста — можна в оперативному режимі.

Нагорняк каже, що наразі потрібно миттєво реагувати на цю ситуацію. Він вважає, що в Україні в резерві є мобільні котельні.

"І в той же час ми маємо зрозуміти, що робиться на Трипільській ТЕС, тому що кожна ТЕС має різне обладнання. Обладнання те, яке генерує тепло і подає місту теплопостачання, і так само обладнання, яке генерує електричну енергію. Наприклад, якщо взяти ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, сьогодні вони не генерують електричної енергії зовсім, але ми бачимо, що вони роблять все можливе для того, аби сьогодні кияни були з теплопостачанням. І сьогодні переважна більшість киян мають теплопостачання", — каже Нагорняк.

Таким чином, кожне влучання в ТЕЦ має різний ступінь ураження.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на депутата Київської міської ради Андрія Вітренка, наразі в Києві налічується не більше ніж 20 мобільних укриттів, хоча потреба столиці становить від 500 до 700 таких споруд.

Раніше футуролог Віталій Кулик наголосив, що необхідно посилити захист підʼїздів до Києва. За його словами, йдеться про сітки та протиповітряну оборону.