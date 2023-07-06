Біля Лаври сильні сутички між вірянами і поліцією: відео

Біля Лаври сильні сутички між вірянами і поліцією. Скриншот

До Києво-Печерської Лаври сьогодні завітала комісія Мінкульту та поліція. Між вірянами та правоохоронцями почались сутички.

Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

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Сутички біля Лаври

Біля Києво-Печерської Лаври відбуваються сильні сутички вірян УПЦ (МП) із поліціянтами.

Прихожани заважають правоохоронцями виконувати свою роботу та, фактично, "кидаються" на поліцейських з кулаками.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 5 липня у Києво-Печерській Лаврі вводяться обмеження на вхід. Відвідувати Нижню лавру можна буде лише у певний час.

Додамо, що 4 липня мали відбутися перевірка та опечатування вивільнених корпусів території Нижньої лаври комісією Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Йдеться про 5 об’єктів, які планували передати в користування державі. Вони не використовуються для релігійних потреб.

Також у Солом’янському районному суді відбулося судове засідання у справі митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебедя). Прокуратура вимагала продовжити йому цілодобовий домашній арешт.