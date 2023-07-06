Возле Лавры сильные стычки между верующими и полицией: видео

Возле Лавры сильные стычки между верующими и полицией. Скриншот

Киево-Печерскую Лавру сегодня посетила комиссия Минкульта и полиция. Между верующими и правоохранителями начались стычки.

Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.

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Стычки возле Лавры

Возле Киево-Печерской Лавры происходят сильные стычки верующих УПЦ (МП) с полицейскими.

Прихожане мешают правоохранителям выполнять свою работу и фактически "бросаются" на полицейских с кулаками.

Напомним, ранее мы писали, что 5 июля в Киево-Печерской Лавре вводятся ограничения на вход. Посещать Нижнюю лавру можно только в определенное время.

Добавим, что 4 июля предстояла проверка и опечатка освобожденных корпусов территории Нижней лавры комиссией Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Речь идет о 5 объектах, которые планировалось передать в пользование государству. Они не используются для религиозных нужд.

Также в Соломенском районном суде состоялось судебное заседание по делу митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебедя). Прокуратура потребовала продлить ему круглосуточный домашний арест.