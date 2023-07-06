Возле Лавры сильные стычки между верующими и полицией: видео
Киево-Печерскую Лавру сегодня посетила комиссия Минкульта и полиция. Между верующими и правоохранителями начались стычки.
Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.
Стычки возле Лавры
Возле Киево-Печерской Лавры происходят сильные стычки верующих УПЦ (МП) с полицейскими.
Прихожане мешают правоохранителям выполнять свою работу и фактически "бросаются" на полицейских с кулаками.
Напомним, ранее мы писали, что 5 июля в Киево-Печерской Лавре вводятся ограничения на вход. Посещать Нижнюю лавру можно только в определенное время.
Добавим, что 4 июля предстояла проверка и опечатка освобожденных корпусов территории Нижней лавры комиссией Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Речь идет о 5 объектах, которые планировалось передать в пользование государству. Они не используются для религиозных нужд.
Также в Соломенском районном суде состоялось судебное заседание по делу митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебедя). Прокуратура потребовала продлить ему круглосуточный домашний арест.