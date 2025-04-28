Демонтаж МАФів на Оболоні в Києві — що буде на цьому місці

Демонтаж МАФів у Києві. Фото: t.me/kyivdemontazh

Поблизу станції метро "Оболонь" на вулиці Героїв полку "Азов" у Києві демонтували МАФи. Там розширять зелену зону та остаточно звільнять ділянку від сміття.

Про це повідомили у "Київдемонтаж" у Telegram.

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Демонтаж МАФів у Києві

"Зелені зони на вулиці Героїв полку "Азов" звільняються від МАФів. Силами КП "Київблагоустрій" демонтовано черговий осередок тимчасових споруд. Роботи проводились поблизу станції метро "Оболонь"", — йдеться у повідомленні.

Демонтаж МАФів у Києві. Фото: t.me/kyivdemontazh

Демонтаж МАФів у Києві. Фото: t.me/kyivdemontazh

Зазначається, що більшість конструкцій власники демонтували самостійно. Комунальники зосередились на прибирання залишкових елементів та найбільш громіздких споруд. Основні роботи вдалося завершити за дві доби.

У відомстві пояснили, що зараз в центрі локації ще залишаються частини колишнього павільйону площею близько 250 м². Однак вже найближчим часом демонтаж буде завершений власником тимчасової споруди.

Відомо, що на звільненій ділянці не встановлюватимуться нові МАФи. Там розширять зелену зону та повністю приберуть сміття, яке постійно накопичувалося навколо.

Нагадаємо, раніше архітектор пояснив, чому МАФи у Києві треба демонтувати. За його словами, такі споруди є крадіжкою грошей у власників приміщень.

Додамо, нардеп Олексій Кучеренко заявив, що Подільський міст у столиці — пам'ятник корупції. Під час його будівництва розікрали понад 153 млн грн.