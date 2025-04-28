Демонтаж МАФов на Оболони в Киеве — что будет на этом месте

Возле метро Оболонь демонтировали МАФы — что будет на этом месте
Вблизи станции метро "Оболонь" на улице Героев полка "Азов" в Киеве демонтировали МАФы. Там расширят зеленую зону и окончательно освободят участок от мусора.
Об этом сообщили в "Киевдемонтаж" в Telegram.
Демонтаж МАФов в Киеве
"Зеленые зоны на улице Героев полка "Азов" освобождаются от МАФов. Силами КП "Киевблагоустройство" демонтирован очередной очаг временных сооружений. Работы проводились вблизи станции метро "Оболонь"", — говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство конструкций владельцы демонтировали самостоятельно. Коммунальщики сосредоточились на уборке остаточных элементов и наиболее громоздких сооружений. Основные работы удалось завершить за двое суток.
В ведомстве объяснили, что сейчас в центре локации еще остаются части бывшего павильона площадью около 250 м². Однако уже в ближайшее время демонтаж будет завершен владельцем временного сооружения.
Известно, что на освобожденном участке не будут устанавливаться новые МАФы. Там расширят зеленую зону и полностью уберут мусор, который постоянно накапливался вокруг.
Напомним, ранее архитектор объяснил, почему МАФы в Киеве надо демонтировать. По его словам, такие сооружения являются кражей денег у владельцев помещений.
Добавим, нардеп Алексей Кучеренко заявил, что Подольский мост в столице — памятник коррупции. Во время его строительства разворовали более 153 млн грн.
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