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Архітектор пояснив, чому МАФи у Києві треба демонтувати

24 квітня 2025 09:47
Євгенія Брюховецька - редактор
Чому МАФи у Києві - це крадіжка грошей власників приміщень
Демонтаж МАФу. Ілюстративне фото: КМДА
Євгенія Брюховецька - редактор

Засновник та керівник VIHAREV architects and engineers Микола Віхарєв розповів, що у Києві варто "чистити" вулиці від МАФів. На його думку, ці споруди є крадіжкою грошей у власників приміщень.

Про це Віхарєв сказав в ефірі "Київського часу".

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"Коли ми розміщуємо кіоск, ми крадемо гроші у власників приміщень. І це відбувається роками. Коли ми кажемо, що під час повномасштабної війни зберігаємо малий бізнес — так ми той самий бізнес, який в цих магазинах в будинках вбиваємо", — зазначив архітектор.

Він вважає дуже правильною позицію, що це не можна ховати десятиліттями. Віхарєв виступає за впровадження принципу Подолу, де прибрали всі МАФи.

Нагадаємо, у Києві на пішохідному мосту замінили пошкоджене скло.

Також днями у столиці затримали на хабарі головного інспектора Департаменту земельних ресурсів КМДА.

Київ МАФи гроші бізнес архітектура
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