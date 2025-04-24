Чому МАФи у Києві - це крадіжка грошей власників приміщень

Архітектор пояснив, чому МАФи у Києві треба демонтувати
Засновник та керівник VIHAREV architects and engineers Микола Віхарєв розповів, що у Києві варто "чистити" вулиці від МАФів. На його думку, ці споруди є крадіжкою грошей у власників приміщень.
Про це Віхарєв сказав в ефірі "Київського часу".
Демонтаж МАФів у Києві
"Коли ми розміщуємо кіоск, ми крадемо гроші у власників приміщень. І це відбувається роками. Коли ми кажемо, що під час повномасштабної війни зберігаємо малий бізнес — так ми той самий бізнес, який в цих магазинах в будинках вбиваємо", — зазначив архітектор.
Він вважає дуже правильною позицію, що це не можна ховати десятиліттями. Віхарєв виступає за впровадження принципу Подолу, де прибрали всі МАФи.
Нагадаємо, у Києві на пішохідному мосту замінили пошкоджене скло.
Також днями у столиці затримали на хабарі головного інспектора Департаменту земельних ресурсів КМДА.
Читайте Новини.LIVE!