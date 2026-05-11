Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Біля озера Лукрець у Києві утворилося масштабне сміттєзвалище: фото

Біля озера Лукрець у Києві утворилося масштабне сміттєзвалище: фото

Ua ru
Дата публікації: 11 травня 2026 17:13
Біля озера Лукрець у Києві утворилося масштабне сміттєзвалище: фото
Сміттєзвалище біля озера Лукрець. Фото: Новини.LIVE

У Голосіївському районі Києва біля озера Лукрець утворилося масштабне сміттєзвалище. Понад 1,5 тисяч квадратних метрів завалені побутовими та будівельними відходами.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик, яка провела інспекцію біля озера. 

Сміттєзвалище біля озера Лукрець

Журналістка розповіла, що біля озера Лукрець, під Багриновою горою смуга сміття сягає 1500 квадратних метрів. Забудовники роками звозили сюди уламки асфальту, гравій, пісок та інші відходи. Київська міська прокуратура через суд зобов'язала орендаря очистити територію.

Засмічене озеро Лікрець у Києві
Чагарники біля озера Лукрець. Фото: Новини.LIVE
Забудовники зроби сміттєзвалище біля озера Лукрець
Сміття біля озера. Фото: Новини.LIVE
Сміття біля озера Лукрець у Києві
Гравій, який викинули біля озера Лукрець. Фото: Новини.LIVE
Озеро Лукрець у Києві
Сміття біля озера. Фото: Новини.LIVE
Сміттєзвалище біля озера Лукрець
Сміттєзвалище біля озера Лукрець. Фото: Новини.LIVE

Через засмічення озеро поступово міліє та заростає чагарниками, що змінює природне середовище й створює екологічну загрозу.

Як писали Новини.LIVE, у Києві парковка на Хрещатику принесла збитки на 3,6 млн через чиновника. Перед судом постане колишній директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. 

Читайте також:

Також ми повідомляли, що на Подолі відбулася стрілянина. Під час бійки 30-річний чоловік отримав поранення з травматичної зброї та у відповідь пошкодив авто свого кривдника. 

Київ сміттєзвалища озеро
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації