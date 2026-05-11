Возле озера Лукрец в Киеве образовалась масштабная свалка: фото

Возле озера Лукрец в Киеве образовалась масштабная свалка: фото

Дата публикации 11 мая 2026 17:13
Мусорная свалка возле озера Лукрец. Фото: Новини.LIVE

В Голосеевском районе Киева возле озера Лукрец образовалась масштабная свалка. Более 1,5 тысяч квадратных метров завалены бытовыми и строительными отходами.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык, которая провела инспекцию возле озера.

Свалка возле озера Лукрец

Журналистка рассказала, что возле озера Лукрец, под Багриновой горой полоса мусора достигает 1500 квадратных метров. Застройщики годами свозили сюда обломки асфальта, гравий, песок и другие отходы. Киевская городская прокуратура через суд обязала арендатора очистить территорию.

Засмічене озеро Лікрець у Києві
Кустарники возле озера Лукрец. Фото: Новини.LIVE
Забудовники зроби сміттєзвалище біля озера Лукрець
Мусор возле озера. Фото: Новини.LIVE
Сміття біля озера Лукрець у Києві
Гравий, который выбросили возле озера Лукрец. Фото: Новини.LIVE
Озеро Лукрець у Києві
Мусор возле озера. Фото: Новини.LIVE
Сміттєзвалище біля озера Лукрець
Мусорная свалка возле озера Лукрец. Фото: Новини.LIVE

Из-за засорения озеро постепенно мелеет и зарастает кустарниками, что меняет природную среду и создает экологическую угрозу.

Как писали Новини.LIVE, в Киеве парковка на Крещатике принесла убытки на 3,6 млн из-за чиновника. Перед судом предстанет бывший директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Также мы сообщали, что на Подоле произошла стрельба. Во время драки 30-летний мужчина получил ранения из травматического оружия и в ответ повредил авто своего обидчика.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
