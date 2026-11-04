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Головна Київ Біля Південного мосту в Києві утворилися кілометрові затори

Біля Південного мосту в Києві утворилися кілометрові затори

Ua ru
4 листопада 2026 08:52
Затори біля Південного мосту в Києві: яка ситуація зранку Анна Сірик/Новини.LIVE
Затори в Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

У Києві зранку утворилися масштабні затори на під’їзді до Південного мосту. Мешканці лівого берега столиці намагаються дістатися на правий берег, щоб вчасно потрапити на роботу, навчання та у власних справах.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Яка ситуація з рухом біля Південного мосту

За інформацією журналістки, рух на цій ділянці ускладнений як для приватного, так і для громадського транспорту. Автобуси повільно просуваються вперед, тоді як водії легкових автомобілів змушені тривалий час чекати в заторі.

Додаткові труднощі для водіїв створюють обмеження руху Південним мостом після пошкодження його конструкцій унаслідок російської атаки. 30 жовтня проїзд переправою з лівого на правий берег відновили однією смугою для транспорту вагою до 10 тонн. Таке рішення ухвалили після технічного обстеження мосту. 

У результаті ранковий потік автомобілів і автобусів зосереджується на доступному напрямку руху. Водіям і пасажирам варто враховувати можливі затримки під час планування поїздок між берегами столиці.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 27 жовтня російські війська атакували Південний міст у Києві балістичними ракетами. Внаслідок влучання пошкоджено міст та інфраструктуру метро. Через це рух автомобілів переправою обмежили, а поїзди зеленої гілки курсують окремими ділянками.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві після нічних робіт комунальників частково відновили водопостачання. Водночас у деяких районах вода ще відсутня, а фахівці продовжують відновлювати стабільний тиск у водопровідній мережі.

Київ транспорт затори війна в Україні громадський транспорт Південний міст
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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