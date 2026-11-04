Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Возле Южного моста в Киеве образовались километровые пробки

Возле Южного моста в Киеве образовались километровые пробки

Ua ru
4 ноября 2026 08:52
Пробки у Южного моста в Киеве: какова ситуация утром Анна Сирик/Новини.LIVE
Пробки в Киеве. Фото: Анна Сирик/Новини.LIVE

В Киеве утром образовались масштабные пробки на подъезде к Южному мосту. Жители левого берега столицы пытаются добраться до правого берега, чтобы вовремя попасть на работу, учебу и по своим делам.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Анна Сирик.

Реклама

Какова ситуация с движением возле Южного моста

По информации журналистки, движение на этом участке затруднено как для частного, так и для общественного транспорта. Автобусы медленно продвигаются вперед, тогда как водители легковых автомобилей вынуждены долго ждать в пробке.

Дополнительные трудности для водителей создают ограничения движения по Южному мосту после повреждения его конструкций в результате российской атаки. 30 октября проезд по переправе с левого на правый берег возобновили одной полосой для транспорта весом до 10 тонн. Такое решение было принято после технического обследования моста.

В результате утренний поток автомобилей и автобусов сосредотачивается на доступном направлении движения. Водителям и пассажирам следует учитывать возможные задержки при планировании поездок между берегами столицы.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 27 октября российские войска атаковали Южный мост в Киеве баллистическими ракетами. В результате попадания повреждены мост и инфраструктура метро. Из-за этого движение автомобилей по мосту ограничили, а поезда "зеленой" ветки курсируют по отдельным участкам.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве после ночных работ коммунальщиков частично восстановили водоснабжение. В то же время в некоторых районах вода еще отсутствует, а специалисты продолжают восстанавливать стабильное давление в водопроводной сети.

Киев транспорт пробки война в Украине общественный транспорт Южный мост
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации