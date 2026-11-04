Пробки в Киеве. Фото: Анна Сирик/Новини.LIVE

В Киеве утром образовались масштабные пробки на подъезде к Южному мосту. Жители левого берега столицы пытаются добраться до правого берега, чтобы вовремя попасть на работу, учебу и по своим делам.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Анна Сирик.

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Какова ситуация с движением возле Южного моста

По информации журналистки, движение на этом участке затруднено как для частного, так и для общественного транспорта. Автобусы медленно продвигаются вперед, тогда как водители легковых автомобилей вынуждены долго ждать в пробке.

Дополнительные трудности для водителей создают ограничения движения по Южному мосту после повреждения его конструкций в результате российской атаки. 30 октября проезд по переправе с левого на правый берег возобновили одной полосой для транспорта весом до 10 тонн. Такое решение было принято после технического обследования моста.

В результате утренний поток автомобилей и автобусов сосредотачивается на доступном направлении движения. Водителям и пассажирам следует учитывать возможные задержки при планировании поездок между берегами столицы.

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Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 27 октября российские войска атаковали Южный мост в Киеве баллистическими ракетами. В результате попадания повреждены мост и инфраструктура метро. Из-за этого движение автомобилей по мосту ограничили, а поезда "зеленой" ветки курсируют по отдельным участкам.



Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве после ночных работ коммунальщиков частично восстановили водоснабжение. В то же время в некоторых районах вода еще отсутствует, а специалисты продолжают восстанавливать стабильное давление в водопроводной сети.